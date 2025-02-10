Cada vez mais pessoas estão usando Apple Watches no tornozelo em treinos, segundo reportagem

O Apple Watch pode ser um acessório extremamente útil para coletar dados de atividades físicas feitas no dia a dia. Além de contar distâncias e passos percorridos, seus diversos sensores também ajudam no controle de batimentos cardíacos, da saúde do sono, etc.

Apesar de se tratar de um relógio, muitas pessoas vêm utilizando o dispositivo de uma forma um tanto quanto inusitada. Segundo o The New York Times, prender o Apple Watch no tornozelo em vez de no pulso pode ajudar na contabilização de atividades físicas.

A influenciadora fitness Ana Espinal comentou que inicialmente achou a ideia estranha, mas após encontrar na internet uma pequena comunidade de pessoas que utilizavam o wearable em seus tornozelos, decidiu experimentar. Como seus pulsos são muito pequenos, o Apple Watch ficava frouxo em seu braço e acabava errando ao medir a frequência cardíaca, e seu problema foi resolvido após comprar uma tira de velcro ajustável e prender o relógio no tornozelo para praticar atividades físicas. “É perfeito”, disse ela compartilhar a dica com seus mais de 80 mil seguidores.

Essa medida já é relativamente conhecida por alguns usuários do Apple Watch, como médicos que não podem utilizar nada nos pulsos mas querem contabilizar sua atividade diária no trabalho; parentes que empurram seus filhos em carrinhos de bebê, e só têm seus passos registrados pelo smartwatch quando estão com o braço livre; pessoas com tatuagens nos pulsos que têm a medição de frequência cardíaca prejudicada pela tinta; e pessoas com problemas de pele ou pele sensível que apresentam menos desconforto em utilizar o relógio no tornozelo.

Algumas pessoas nas redes sociais também comentaram que seu Apple Watch não conta os passos dados quando utilizam a esteira, e que a alternativa já havia sido sugerida outras vezes:

my Apple Watch doesn't track steps when using the treadmill at my desk, and this is often suggested as a solution… not brought myself to do it just yet



Chris Brandrick (@brandrick.bsky.social) February 8, 2025 at 9:28 PM

Meu Apple Watch não monitora passos quando uso a esteira na minha mesa, e isso é uma solução comumente sugerida… mas ainda não comecei a fazer isso.

A utilização do Apple Watch no tornozelo parece fazer sentido para muitas pessoas. Contudo, não há confirmação vinda da Maçã de que esse tipo de uso não cause alteração nos dados medidos. Isso porque os sensores do relógio foram construídos para detectar movimentos do corpo humano — como fluxo sanguíneo e passos dados — especificamente pelo pulso, que apresenta uma composição biológica diferente do tornozelo, podendo apresentar números diferentes dos verdadeiros (ou não tão precisos).

No caso da contagem de passos, a utilização do relógio no pulso ou no tornozelo não deve apresentar alterações; mas na medição de frequência cardíaca, por exemplo, os resultados podem, sim, variar.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

