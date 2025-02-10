Navegue

Hiroko Masuike/The New York Times
Apple Watch sendo usado em um tornozelo

Cada vez mais pessoas estão usando Apple Watches no tornozelo em treinos, segundo reportagem

Lucas Miranda Magalhães
10/02/2025 • 16:18
Leitura de 2 minuto

O Apple Watch pode ser um acessório extremamente útil para coletar dados de atividades físicas feitas no dia a dia. Além de contar distâncias e passos percorridos, seus diversos sensores também ajudam no controle de batimentos cardíacos, da saúde do sono, etc.

Publicidade

Apesar de se tratar de um relógio, muitas pessoas vêm utilizando o dispositivo de uma forma um tanto quanto inusitada. Segundo o The New York Times, prender o Apple Watch no tornozelo em vez de no pulso pode ajudar na contabilização de atividades físicas.

A influenciadora fitness Ana Espinal comentou que inicialmente achou a ideia estranha, mas após encontrar na internet uma pequena comunidade de pessoas que utilizavam o wearable em seus tornozelos, decidiu experimentar. Como seus pulsos são muito pequenos, o Apple Watch ficava frouxo em seu braço e acabava errando ao medir a frequência cardíaca, e seu problema foi resolvido após comprar uma tira de velcro ajustável e prender o relógio no tornozelo para praticar atividades físicas. “É perfeito”, disse ela compartilhar a dica com seus mais de 80 mil seguidores.

Ana Espinal usando um Apple Watch no tornozelo
Foto: Hiroko Masuike/The New York Times

Essa medida já é relativamente conhecida por alguns usuários do Apple Watch, como médicos que não podem utilizar nada nos pulsos mas querem contabilizar sua atividade diária no trabalho; parentes que empurram seus filhos em carrinhos de bebê, e só têm seus passos registrados pelo smartwatch quando estão com o braço livre; pessoas com tatuagens nos pulsos que têm a medição de frequência cardíaca prejudicada pela tinta; e pessoas com problemas de pele ou pele sensível que apresentam menos desconforto em utilizar o relógio no tornozelo.

Publicidade

Algumas pessoas nas redes sociais também comentaram que seu Apple Watch não conta os passos dados quando utilizam a esteira, e que a alternativa já havia sido sugerida outras vezes:

my Apple Watch doesn't track steps when using the treadmill at my desk, and this is often suggested as a solution… not brought myself to do it just yet

[image or embed]

— Chris Brandrick (@brandrick.bsky.social) February 8, 2025 at 9:28 PM

Meu Apple Watch não monitora passos quando uso a esteira na minha mesa, e isso é uma solução comumente sugerida… mas ainda não comecei a fazer isso.

A utilização do Apple Watch no tornozelo parece fazer sentido para muitas pessoas. Contudo, não há confirmação vinda da Maçã de que esse tipo de uso não cause alteração nos dados medidos. Isso porque os sensores do relógio foram construídos para detectar movimentos do corpo humano — como fluxo sanguíneo e passos dados — especificamente pelo pulso, que apresenta uma composição biológica diferente do tornozelo, podendo apresentar números diferentes dos verdadeiros (ou não tão precisos).

Publicidade

No caso da contagem de passos, a utilização do relógio no pulso ou no tornozelo não deve apresentar alterações; mas na medição de frequência cardíaca, por exemplo, os resultados podem, sim, variar.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
