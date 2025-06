Beats lança edição limitada do Solo 4 em parceria com a estilista Sandy Liang

A Apple lançou hoje uma nova edição limitada dos Beats Solo 4 — um dos principais fones de ouvido da sua subsidiária. Desta vez, a parceria é com Sandy Liang, fundadora da marca de moda homônima sediada em Nova York (Estados Unidos).

Predominantemente na cor cinza, essa edição especial conta com uma estética divertida e nostálgica, a qual apresenta uma fita na cor rosa desenhada à mão por Liang e o logo da Beats na cor rosa em cada uma das “conchas”.

Os fones também acompanham uma embalagem personalizada. Nessa edição, ela é predominantemente rosa e conta com um laço semelhante ao presente nos fones esculpido em 3D e detalhes desenhados pela artista.

Sempre fui atraída pela maneira como a nostalgia e a modernidade podem coexistir, e trabalhar com a Beats parecia a maneira perfeita de trazer isso à vida. Eles são um ícone tão cultural, eu queria que essa colaboração parecesse pessoal — algo que combina função com uma sensação de brincadeira e personalidade. Eu queria que parecesse mais do que apenas fones de ouvido, mas um acessório que traz alegria.

—Sandy Liang.