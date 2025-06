Apple lança novo app para coleta de dados que aprimorarão seus mapas

Na última sexta-feira (14/3), a Apple lançou discretamente o Maps Surveyor, um aplicativo que permite documentar informações de locais, como placas de ruas e detalhes de estradas, para melhorar o app Mapas.

Publicidade

Por enquanto, o app não está disponível no Brasil e nem para qualquer usuário — ele é de uso exclusivo de empresas com as quais a Apple faz parcerias de tarefas de mapeamento. Mesmo nos Estados Unidos, único país onde o Maps Surveyor está disponível na App Store, é solicitado que o app Premise seja aberto ao começar a usá-lo.

A Premise é uma plataforma que oferece recompensas para usuários que completam “tarefas simples”, como responder pesquisas, compartilhar informações locais (como zonas de construção ou preços de supermercado) ou tirar fotos de partes da cidade.

O MacRumors sugere que a Apple deve utilizar o Premise, aliado ao Maps Surveyor, para recompensar aqueles que estiverem dispostos a coletar imagens a fim de ajudar a melhorar os mapas da empresa. Apesar disso, o Premise não é listado como um parceiro da Apple.

De acordo com a descrição do Maps Surveyor, as imagens de detalhes das pistas, como placas e semáforos, sua localização e características, estão sendo enviadas à Apple para “posicionar objetos com precisão no mapa”.

Mesmo o app Maps Surveyor só estando disponível nos EUA, ele não deixa de ser uma opção interessante para aprimorar conjuntamente as informações presentes nos Mapas da Apple. Vale lembrar que a Maçã já tem seus próprios veículos com câmeras, que dirigem por diversas cidades do mundo coletando dados das ruas; além disso, caso você queira enviar algum feedback para ajudar a melhorar o app, basta selecionar a opção “Comunicar Problema”, rolando para baixo a página no mapa.