Mercado Livre reduz preço da assinatura do Meli+ Total e lança oferta

O Mercado Livre anunciou, hoje, uma agradável novidade: o Meli+ Total, plano mais completo do seu programa de benefícios por assinatura, terá uma redução de preços a partir desta terça-feira (18/3). O serviço, que antes custava R$28/mês, agora passará a custar R$25/mês — e continuará contando com os mesmos benefícios e descontos.

Em agosto do ano passado, a mensalidade da assinatura havia aumentado de R$18 para os R$28 mensais, o que desagradou muitos assinantes. Agora, a redução de R$3 no plano (que inclui uma assinatura do Disney+ com anúncios) apresenta um preço mais competitivo, que deverá atrair novos clientes.

Com essa redução, o Meli+ Total reforça seu compromisso de oferecer o melhor custo-benefício do mercado, unindo frete grátis, entretenimento, cashback e vantagens exclusivas dentro do ecossistema do Mercado Livre e Mercado Pago.

Vale ressaltar que o novo preço da assinatura do Meli+ é fixo e não se trata apenas de um desconto temporário. A redução do valor será aplicada também aos usuários que já assinam o serviço, com o reajuste ocorrendo nas próximas cobranças.

Além disso, o Mercado Livre está oferecendo em seu site um desconto na assinatura do Meli+ Total, pelo valor promocional de R$10/mês durante os primeiros quatro meses de uso — depois, o valor sobe para R$25/mês.

Além do Meli+ Total, o Mercado Livre oferece o plano Meli+ Essencial, mais básico, que custa R$10 mensais e não teve alteração de preço. Ele oferece frete grátis em diversos produtos da plataforma, além de cashback e diversos outros benefícios.

O grande atrativo da assinatura do Meli+ Total são os benefícios em outros serviços de streaming, visto que, além de todos os recursos de compra do Meli+ Essencial, o plano completo oferece uma assinatura gratuita do Disney+ Padrão com anúncios e um desconto de 30% na assinatura do Max, da Universal+ e do Paramount+.