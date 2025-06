Johny Srouji é honrado com o Prêmio de Inovação pela criação do Apple Silicon

O Interuniversity Microelectronics Centre (Imec), um centro de pesquisa e inovação em nanoeletrônica e tecnologias digitais, anunciou hoje que o vice-presidente sênior de tecnologias de hardware da Apple, Johny Srouji, receberá o Prêmio de Inovação 2025.

O grupo reconhece o papel fundamental de Srouji na liderança do desenvolvimento do Apple Silicon. Segundo o Imec, ao desenvolvê-lo, ele não apenas “redefiniu os produtos da Apple”, mas também teve um grande impacto no ecossistema de semicondutores mais amplo, “estimulando o avanço da tecnologia de chips que eleva recursos, experiências e IA a novos patamares”.

Desde que entrou para a Apple em 2008 para liderar o desenvolvimento do chip A4 — o primeiro sistema em um chip (SoC) projetado internamente pela empresa —, Srouji construiu e liderou uma equipe de engenheiros de nível mundial impulsionando a inovação nas tecnologias de hardware da Apple. O trabalho deles impulsionou grandes avanços em silício, baterias, câmeras, controladores de armazenamento, sensores, monitores e outros componentes críticos que definem a linha de produtos da Apple.

O CEO do Imec, Luc Van den Hove, também elogiou a trajetória de Srouji e sua importância para o desenvolvimento de tecnologias de ponta — principalmente na era das inteligências artificiais.

À medida que a inteligência artificial se integra a quase todos os aspectos da tecnologia moderna, a demanda por hardware de alto desempenho, com eficiência energética e alimentado por bateria, como smartphones, tablets, laptops e smartwatches, nunca foi tão grande.



Atender a essa demanda requer tecnologias e arquiteturas avançadas de semicondutores que ofereçam desempenho superior, minimizando o consumo de energia. A visão de Johny em alavancar a tecnologia de semicondutores profundamente escalonada para atingir isso está impulsionando a próxima onda de arquiteturas de chips que revolucionarão a eletrônica de consumo e a computação de ponta. Por essas contribuições, Johny Srouji é um merecedor ganhador do Prêmio de Inovação deste ano.

Por fim, o próprio executivo comentou a honraria:

É uma grande honra ser reconhecido pelo Imec e receber seu mais prestigioso Prêmio de Inovação, que humildemente compartilho com meus colegas da Apple. Nosso objetivo é sempre criar tecnologias diferenciadas para habilitar os melhores produtos do mundo. Criando e incorporando avanços de ponta, mantendo nosso foco intenso no desempenho de eficiência energética, estamos ansiosos para resolver problemas difíceis e desbloquear novas possibilidades por meio de nossa parceria contínua com o Imec e colaboração em todo o setor.

Srouji receberá o Prêmio de Inovação do Imec na conferência ITF World, em Antuérpia (na Bélgica), que ocorrerá nos dias 20 e 21 de maio.

via Max Weinbach