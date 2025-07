“O Estúdio” e “Side Quest” são as estreias de hoje do Apple TV+

O catálogo do Apple TV+ ganhou hoje duas boas novidades. Trata-se da estreia das aguardadas séries de comédia “O Estúdio” (“The Studio”) e “Side Quest” (spinoff da renomada “Mythic Quest”).

Publicidade

Vamos conferir um pouco mais sobre essas duas produções?

“O Estúdio”

Contando com nomes como Seth Rogen, Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders, Ike Barinholtz, Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins no elenco, a produção conta a história de Matt Remick, o recém-nomeado chefe de um estúdio de cinema em Hollywood.

Tendo que lidar com as responsabilidades do novo cargo e os desafios para se manter relevante na indústria, ele e a sua equipe brigarão contra as suas próprias inseguranças e lutarão contra artistas narcisistas e covardes.

Buscando desesperadamente a aprovação das celebridades, Matt e sua equipe de executivos da Continental Estúdios precisam equilibrar as exigências corporativas com suas ambições criativas enquanto tentam manter o cinema vivo e relevante.

Cocriador, escritor e diretor, Roger atua como produtor executivo ao lado dos cocriadores Evan Goldberg, Frida Perez, Peter Huyck e Alex Gregory, bem como de James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen.

Publicidade

Nesta estreia, apenas os dois primeiros episódios da primeira temporada (de um total de dez) foram liberados no Apple TV+. Os demais serão lançados semanalmente, todas as quartas-feiras, até o dia 21/5.

Anteontem, a Apple realizou a première da nova produção, a qual aconteceu no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (em Los Angeles) e contou com integrantes do elenco e da equipe da série.

Publicidade

Confira as fotos:

“Side Quest”

A segunda estreia do dia é “Side Quest”, que conta com um formato de antologia e explora a vida de funcionários, jogadores e fãs que são impactados por Side Quest, jogo que dá nome à produção de sucesso que a originou.

Aprofunde-se no universo de Mythic Quest nessas quatro histórias independentes. Siga as vidas de jogadores, donos de lojas de quadrinhos, músicos de orquestras itinerantes e membros do departamento de arte enquanto eles buscam por comunidade, sucesso e amor.

No elenco, estão nomes como Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Samoné Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales e Shalita Grant (dentre outros).

A série é desenvolvida e produzida por Ashly Burch, John Howell Harris e Katie McElhenney. Este último é produtor executivo ao lado de Megan Ganz, David Hornsby, Charlie Day, Todd Biermann, Nick Frenkel, Michael Rotenberg, Margaret Boykin e Genevieve Jones.

Publicidade

Ao todo, a primeira temporada de “Side Quest” tem quatro episódios — todos eles já disponibilizados no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.