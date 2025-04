Apple TV+ revela primeira imagem de “Chief of War”; série estreará em 1º de agosto

O Apple TV+ liberou hoje a primeira imagem de “Chefe de Guerra” (“Chief of War”), sua série criada por Thomas Pa’a Sibbett e Jason Momoa e que estreará em 1º de agosto (uma sexta-feira).

A produção, que foi anunciada em 2022, contará a história da colonização e unificação do Havaí do ponto de vista indígena. A ideia é tentar dar mais visibilidade à cosmovisão das populações tradicionais do local, a partir das suas realidades, e não da dos colonizadores.

Além de Momoa (que dirigirá a season finale), estrela da produção, o elenco inclui Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, bem como nativos havaianos, como Mainei Kinimaka.

“Chief of War” é produzida para o Apple TV+ pela Fifth Season em parceria com a Chernin Entertainment. Pa’a Sibbett, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook, Justin Chon (que dirigirá os dois primeiros episódios) e Doug Jung (que também é o showrunner) atuam como produtores executivos.

De acordo com a Maçã, os dois primeiros episódios da série serão liberados logo na estreia, de modo que os capítulos remanescente chegarão ao catálogo do serviço semanalmente, até 19 de setembro.

