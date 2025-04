★ iOS 18.5: a atualização que promete facilitar sua vida — até na hora de investir em criptomoedas

A Apple deu mais um passo importante em direção a um sistema operacional mais inteligente, seguro e útil para o dia a dia. Com a futura chegada do iOS 18.5, a empresa começa a implementar avanços que, mesmo discretos à primeira vista, estabelecem as bases para a próxima geração de recursos com inteligência artificial no iPhone.

E se você investe em ativos digitais, esse é o momento certo para prestar atenção: a atualização prepara o terreno para funcionalidades que poderão, em breve, transformar a forma como você acompanha e gerencia suas criptomoedas — tudo com foco em privacidade, automação e eficiência.

Apple Intelligence no iOS 18.5: inteligência que respeita sua privacidade

Um dos principais destaques da nova versão está nos bastidores: o uso da Apple Intelligence para analisar dados diretamente no dispositivo, sem enviá-los para a nuvem. Essa abordagem inovadora combina dados sintéticos e privacidade diferencial, permitindo que a Apple entenda padrões de uso sem acessar informações pessoais.

Esse avanço é crucial para o futuro de interações automatizadas, com assistentes que conseguem:

Resumir mensagens e notificações de forma inteligente;

Oferecer sugestões contextuais com base nos hábitos do usuário;

Auxiliar em decisões rotineiras sem comprometer a privacidade.

Para quem acompanha o mercado financeiro pelo celular, isso abre portas para experiências mais personalizadas — como, futuramente, visualizar rapidamente alertas sobre variações de preço, atualizações em carteiras digitais e movimentações das criptomoedas com mais potencial, tudo processado localmente no seu iPhone.

Mais controle para investidores digitais

O iOS 18.5 pode ser especialmente útil para quem usa o iPhone como centro de controle para suas finanças digitais. A estrutura criada pela Apple, com foco em IA local e privacidade reforçada, sinaliza que o ecossistema está evoluindo para dar suporte a fluxos automatizados — como filtragem de dados, categorização de emails e identificação de conteúdo relevante para investidores.

Imagine poder, num futuro próximo, configurar atalhos para receber resumos automáticos sobre o desempenho do mercado cripto, com prioridade para os ativos mais promissores do seu portfólio. Com a Apple Intelligence no centro disso tudo, essa realidade pode estar mais próxima do que parece.

Melhorias no app Mail: menos ruído, mais produtividade

Para completar, a nova versão também facilitará a organização da sua Caixa de Entrada. Agora será possível:

Alternar entre visualização por categorias ou listas com apenas um toque;

Ativar ou desativar a exibição de fotos de perfil na lista de emails;

na lista de emails; Agrupar mensagens por remetente, diretamente no menu do app Mail.

Essas melhorias oferecem mais clareza para quem lida com grandes volumes de emails, como notificações de exchanges, newsletters de mercado e alertas sobre sua carteira.

Outras novidades: AppleCare e modem atualizado

Além disso, o iOS 18.5 trará um novo visual e mais informações dentro da seção AppleCare e Garantia, no app Ajustes. Agora há um banner informativo e links para gerenciamento de cobertura de dispositivos Apple.

A atualização também incluirá uma nova versão do firmware do modem, o que pode melhorar tanto a qualidade do sinal quanto o consumo de bateria — algo importante para quem precisa de conexão estável para acompanhar mercados em tempo real.