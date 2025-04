Apple faz doação para a construção de quartel de bombeiros nos EUA

O Distrito de Proteção contra Incêndios de Truckee Meadows, em Nevada (nos Estados Unidos), inaugurou nesta semana um novo quartel de bombeiros que contou com financiamentos cedidos pela Apple para o terreno e a construção das instalações.

A doação se deu, provavelmente, pelo fato de a Apple possuir um data center nas proximidades — que fica a cerca de 32km de Reno e opera como acervo de dados para o iCloud desde 2013.

A cidade vizinha, Sparks, que será igualmente atendida pela estação, também abriga uma estação terrestre de satélite da Apple, oferecendo suporte ao serviço SOS de Emergência por satélite.

A Apple tem orgulho de apoiar a construção do 35º Quartel de Bombeiros de Truckee Meadows e estamos muito felizes em celebrar a inauguração hoje, juntamente aos nossos parceiros locais. Essa nova instalação fornecerá serviços vitais para a comunidade, e somos extremamente gratos aos socorristas que servirão aqui em um futuro próximo. —Melissa Schild, Diretora Sênior de Imóveis e Instalações Globais da Apple.

O terreno doado pela Apple para a estação possui 1.200 metros quadrados e abrigará de quatro a oito bombeiros, 24 horas por dia. Ela terá uma casa e três compartimentos para equipamentos e será equipada com um caminhão de bombeiros, um caminhão de escovas e um tanque de água. Existem planos para uma futura expansão que incluirá uma ambulância paramédica.

O terreno, comprado pela Apple em 2012, possui 345 acres (cerca de 139,6 hectares), mas apenas 63 acres (~25,5 hectares) foram utilizados no plano inicial da construção do data center. O gasto total da Maçã com a construção dos seus prédios administrativos no local foi de aproximadamente US$11,4 milhões.

O Chefe Interino dos Bombeiros do Distrito de Proteção contra Incêndios de Truckee Meadows, Dale Way, afirmou que o time estava muito satisfeito com a inauguração do quartel e extremamente grato à parceria e à generosidade da Apple: “A localização estratégica deste quartel atenderá melhor aos nossos moradores do Condado de Washoe e apoiará nossos parceiros no Condado de Storey e na cidade de Sparks.”

