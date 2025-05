Ações da Apple despencam e Microsoft reassume posto de mais valiosa do mundo

A Microsoft retomou o posto de empresa de capital aberto mais valiosa do mundo nesta sexta-feira após as ações da Apple recuarem 3,74%.

Com o fechamento da NASDAQ há pouco, a $AAPL ficou avaliada em US$205,35, o que fez seu valor de mercado cair para US$3,085 trilhões. A $MSFT , por sua vez, fechou o dia valendo US$435,28 (alta de 2,32%).

Com isso, o valor de mercado da desenvolvedora do Windows agora é de US$3,235 trilhões, o suficiente para lhe conceder com folga a primeira colocação.

A terceira colocada, mais uma vez, é a NVIDIA [$NVDA], cujas ações encerraram o dia avaliadas em US$114,50 (+2,59%), o que se traduz em um valor de mercado de US$2,794 trilhões.

Essa troca de posições, vale notar, vem apenas um dia após a divulgação dos resultados financeiros da companhia referentes ao segundo trimestre fiscal de 2025.