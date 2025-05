Apple TV+ renova “The Studio” para sua segunda temporada

Antes mesmo do lançamento do episódio final da sua primeira temporada — que, por sinal, sairá no dia 21 de maio —, a série de comédia “O Estúdio” (“The Studio”), do Apple TV+, acaba de ser renovada para uma segunda temporada.

O serviço de streaming publicou em suas redes um vídeo curto (de um dos episódios da primeira temporada) em que os personagens discutem novas ideias e fórmulas para produções de cinema, complementando: “Hollywood ama uma sequência”.

Hollywood loves a sequel. #TheStudio will return for Season 2. pic.twitter.com/j1cAxKsUWK — Apple TV (@AppleTV) May 6, 2025 Hollywood adora uma sequência. #TheStudio retornará para a segunda temporada.

Apesar de detalhes específicos sobre os próximos capítulos da série (como trama, personagens, data de gravação e lançamento) ainda não terem sido revelados, já podemos saber que o cocriador, escritor, diretor e produtor executivo da produção, Seth Rogen, retornará na segunda temporada atuando como o personagem principal Matt Remick (chefe do Continental Studios, em Hollywood).

Ao lado de Evan Goldberg, também cocriador, escritor, diretor e produtor executivo da produção, Rogen falou sobre o seu ânimo e suas expectativas para a nova temporada da série, conforme divulgado pela Apple.

Estamos muito animados em produzir uma segunda temporada de “The Studio”. Estamos ansiosos para aproveitar a experiência vivida de produzir a primeira temporada e imediatamente colocá-la na segunda, repetindo esse ciclo por mais 10 temporadas. E estamos animados para manter todos os nossos amigos e colegas da indústria curiosos sobre quando uma de suas histórias pessoais será transmitida no Apple TV+.

Além de Rogen, Catherine O´Hara, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders e Ike Barinholtz compõem o elenco principal da primeira temporada, com Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins aparecendo como convidados recorrentes.

Frida Perez, Peter Huyck e Alex Gregory também são creditados como cocriadores, enquanto James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen são produtores executivos. A produção é assinada pela Lionsgate Television.

“The Studio” chegou ao catálogo do Apple TV+ no fim de março e ganhou grande destaque dentro da plataforma. O oitavo episódio da primeira temporada estreará amanhã (7/5).

