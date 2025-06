Firefox 140 chega com novidades para abas verticais e recurso para consumir menos memória

O Mozilla acaba de lançar a mais nova atualização para o seu navegador Firefox, que chega à versão 140. Ela traz diversas melhorias e novos recursos, como novidades para abas verticais, descarregamento de abas, mais mecanismos de busca personalizados e uma base ESR (Extended Support Release) atualizada.

Publicidade

As abas verticais permitem que o usuário as mantenha visíveis, fixadas, em um formato vertical, para acessar suas janelas importantes de forma mais rápida. A novidade é que, agora, você pode redimensionar a seção de abas fixadas, bastando arrastar o divisor como desejar.

O descarregamento de abas chega com a função de acelerar o desempenho e reduzir o uso de memória e CPU de algumas janelas no Firefox. Basta clicar com o botão direito em uma aba (ou em várias abas selecionadas) e selecionar “Descarregar Aba” para colocar a nova função em prática.

Quando estão descarregadas, as abas permanecem visíveis, mas o navegador as deixa “inativas” para liberar memória e manter a sua capacidade de processamento. Com isso, seus ícones ficam cinzas para indicar que elas estão em modo de espera.

Publicidade

A atualização também suporta a adição de ainda mais mecanismos de busca personalizados no navegador. É possível clicar com o botão direito do mouse em um campo de busca de sites compatíveis e selecionar diretamente a opção “Adicionar Mecanismo de Busca”, podendo editar seu nome e atribuí-lo a um atalho de teclado.

As extensões do Firefox, na barra de ferramentas, também podem ser personalizadas com a opção de remover o atalho de extensões, dando ao usuário mais controle sobre o navegador. Com o botão oculto, é possível acessar o painel de extensões novamente no menu do Firefox clicando no item “Extensões”.

Além dessas novidades, melhorias nas traduções de página inteira — que estão mais velozes e responsivas e priorizam a visualização atual — foram feitas, bem como mudanças no tema Linux, suportes a novas APIs e correções padrão de segurança. O ícone da barra de ferramentas do Pocket e suas integrações em uma nova guia também foram removidos do navegador, conforme a descontinuação do serviço.

Por último, mas não menos importante, o Firefox 140 ESR se tornará a nova versão base para outras versões de suporte estendido do navegador, substituindo a 128.x em breve. Para as versões anteriores do sistema, o Firefox 115.25.0 ESR segue sendo a versão base.

Publicidade

Já no iOS/iPadOS, o Firefox 140 vem com melhorias na sua interface e no gerenciamento de abas, barra de endereços personalizável (você escolhe se quer ela no topo ou embaixo) e, segundo a Mozilla, “menos distrações” do que antes.

O Firefox será atualizado para a versão 140 automaticamente na maioria dos dispositivos dentro dos próximos dias. Você pode conferir o lançamento da nova versão para desenvolvedores nessa página, enquanto o download da versão para macOS pode ser feito aqui e, para iOS/iPadOS, diretamente na App Store.