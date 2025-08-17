Entre o iPhone e o Mac: qual é o papel do iPad?

Autor(a) convidado(a) Cesar Scavone Webdesigner, profissional de tecnologia e usuário Apple desde o primeiro iPhone.

Desde que Steve Jobs apresentou o primeiro iPad, a ideia de um dispositivo que combinasse a portabilidade de um smartphone com a produtividade de um laptop soou, para muitos, revolucionária. Na keynote de lançamento, Jobs o posicionou como um “filho do meio” entre o iPhone e o Mac. Mas havia um detalhe que dizia muito sobre sua visão: logo após pegá-lo, ele se acomodou em uma poltrona Le Corbusier LC3.

Publicidade

Matt Buchanan/Flickr

Mais do que um detalhe estético, o gesto mostrava a intenção de Jobs. O iPad não era apenas mais um computador. Ele queria que fosse um dispositivo do dia a dia, algo que substituísse o jornal, a revista, o bloco de notas ou o livro. Um dispositivo para ser usado longe da mesa de trabalho, mas também com mais conforto e imersão do que uma tela de smartphone.

De “iPhone grande” a quase-Mac

Sou usuário de iPad desde o primeiro modelo. Talvez tenha sido um dos primeiros no Brasil a ter um, recebendo-o junto com Aleksandar Mandic — pioneiro da internet no país — no dia seguinte ao lançamento nos EUA. Ainda o guardo na caixa.

No início, o iPad era um dispositivo basicamente de consumo de conteúdo, servindo em ambiente corporativo como um caderno de anotações e pautas de reunião, uma forma mais simples de mostrar uma apresentação ou, no máximo, mandar emails. Era, de fato, um coadjuvante no trabalho.

Publicidade

De lá para cá, acompanhei de perto a transformação do iPad: de um device voltado quase exclusivamente para consumo de conteúdo a um equipamento principal de trabalho para designers, ilustradores, executivos de vendas, marketing e muito mais. O que antes era apenas um “iPhone grande” com chip A4, hoje passa a ser um “quase-Mac” com o chip M4 esbanjando potência, com suporte a monitores externos, teclados, mouses e multitarefa avançada — tudo sem perder a portabilidade.

Do escritório à poltrona

O iPad permite cenários híbridos que antes pareciam improváveis. É possível “docká-lo” na mesa de trabalho e realizar praticamente todas as tarefas profissionais. E, no fim do dia, desconectá-lo para sentar-se em uma poltrona com um café, navegar por notícias, assistir a um streaming ou ler um ebook, enquanto se escuta uma playlist de jazz e se anotam ideias para o dia seguinte.

No meu caso, sou webdesigner em uma empresa brasileira, com sede em outros países. O iPad Air (M3) se tornou meu principal dispositivo para os dias de trabalho presencial, graças ao seu poder de processamento e à capacidade de trabalhar diretamente com periféricos. Com ele, eu desenvolvo para a web com facilidade e ainda consigo ilustrar e manipular imagens como se estivesse no Mac.

Divulgação/Apple

Não bastando a utilização no trabalho, em casa o iPad é o dispositivo que controla as playlists no sistema de som, onde eu leio, estudo e ainda me comunico.

Publicidade

Essa flexibilidade é o que mantém o iPad relevante no ecossistema Apple — a possibilidade de, em um mesmo dispositivo, trabalhar de verdade e consumir conteúdo, sem ficar preso a uma mesa ou mesmo ter um teclado acoplado quando não precisamos dele.

Steve Jobs e o iPad

Quem leu a biografia de Steve Jobs por Walter Isaacson percebeu quanta expectativa o iPad gerava no fundador da Apple. Desde o início, na garagem em Los Altos, Califórnia, Jobs tinha uma ideia fixa em mente: fazer do computador algo que fosse acessível a todos.

Publicidade

Durante o desenvolvimento do iPad, Jobs passava horas manipulando mockups, aperfeiçoando e trabalhando de perto com a equipe de desenvolvimento. Com o lançamento, Jobs colocou a poltrona no palco para mostrar que o iPad não era um dispositivo para ser usado apenas no trabalho… a ideia era que ele fizesse parte da vida do usuário, mesmo em seus momentos de descanso e descontração.

O iPad materializou isso de tal maneira, que Michael Noer, da Forbes, estava lendo um livro em Bogotá quando percebeu um garoto de 6 anos observando o que ele fazia. Curioso, Noer entregou o iPad na mão do menino, que limpava currais, e ele sem nenhuma instrução ou conhecimento, começou a utilizar sem nenhuma instrução prévia. Jobs concluiu, com este caso; “Se isso não é mágico, então não sei o que é.”

iPadOS 26 e o futuro

Com a chegada do iPadOS 26, a Apple dá mais um passo para aproximar a experiência do iPad à do Mac. O Organizador Visual (Stage Manager) estará mais refinado, a multitarefa ganhará mais recursos e a integração com monitores externos ficará ainda mais natural. É uma clara tentativa de ampliar o uso profissional, sem abrir mão do lado pessoal.

Mas, afinal, isso significa que o iPad está “matando” o Mac? Não. Os dois têm propósitos distintos. O iPad carrega a essência do primeiro Macintosh: um computador para o usuário comum, intuitivo, amigável e versátil. E, para mim, o dispositivo que melhor traduz a ideia original de Steve Jobs de colocar tecnologia avançada nas mãos de qualquer pessoa — do escritório à poltrona de casa.