Apple Fitness+ ganha novidades para a virada do ano

O Apple Fitness+ acaba de ganhar uma série de novidades em comemoração não só ao Natal/Réveillon, mas ao recente aniversário de um ano do serviço, lançado originalmente no fim de 2020 em países selecionados.

Entre as novidades, temos a adição de novos exercícios e meditações que levam o clima de recomeço do ano novo ao pé da letra. Para acessá-los, basta abrir o app do serviço e tocar em uma das novas sessões destacadas na aba “Fitness+” do aplicativo.

Entre as listas adicionadas, estão categorias com temas como “O melhor 2021”, que reúne 45 dos principais exercícios gravados ao longo deste ano e que conta com vídeos de diferentes gêneros, durações e intensidades. Já a segunda nova seção, intitulada “Celebre”, conta com 15 novos exercícios com temas focados nas festividades de Natal e nas reflexões de ano novo.

Além disso, o serviço aproveitou para anunciar a chegada de mais 22 novas atividades para esta semana, o que inclui aulas de dança com hits retrô, músicas relaxantes, faixas de rock e mais.

Por fim, o serviço de assinatura da Apple também conta, agora, com novas sessões de meditação dos instrutores JoAnna, Christian, Jessica e Gregg. Ao todo, são cinco novos vídeos que trabalham temas como Consciência, Gratidão, Sabedoria, Propósito e Calma.

O Apple Fitness+ é o primeiro serviço de fitness feito para o Apple Watch, com treinos e meditações guiadas para iPhone, iPad e Apple TV, para que usuários possam se exercitar onde e quando for mais conveniente. Ele conta com programas de treinos para gestantes, idosos e iniciantes, custa R$29,90 por mês (ou R$149,90 por ano), e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One Premium.

via 9to5Mac