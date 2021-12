WhatsApp reformula recurso que mostra empresas próximas

Há alguns meses, o WhatsApp começou a testar uma espécie de “Diretório de Negócios”, o qual disponibiliza aos usuários uma lista com as empresas próximas a eles. Inicialmente disponível para a cidade de São Paulo, a funcionalidade está sendo reformulada.

De acordo com informações do WABetaInfo, o mensageiro da Meta está desenvolvendo um novo recurso para que usuários pesquisem facilmente empresas próximas.

Com o recurso antigo, a pesquisa era disponibilizada (para usuários no Android) quando o botão para iniciar uma nova conversa ou grupo era acionado; com a reformulação, ela deverá ficar disponível com uma nova interface, diretamente no campo de buscas do app.

Abaixo da sessão já existente — a qual permite filtrar a busca por fotos, vídeos, links, GIFs, áudios e documentos —, será adicionada a seção “Empresas próximas”, que terá seus próprios filtros (como “Restaurante” e “Vestuário”, por exemplo).

Ainda segundo o site, o recurso deverá ser disponibilizado em breve para quem já conta com o “Diretório de Negócios” ativado, mas não sabemos se ele também será limitado à busca de empresas que estejam em São Paulo.

Embora o “Empresas Próximas” tenha sido visto antes na versão para Android do WhatsApp, ele também deverá ser disponibilizado em breve para usuários do iOS.