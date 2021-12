Patente indica Touch ID integrado à Apple TV e ao HomeKit

A Apple poderá incrementar o controle remoto da Apple TV (o Siri Remote) com o seu sistema de biometria por impressões digitais, o Touch ID. Pelo menos é o que dá a entender a descrição de uma patente registrada pela empresa, segundo informações divulgadas pelo Patently Apple.

Segundo a publicação, a patente aponta a possibilidade de um controle remoto da Apple TV coletar dados biométricos sem fio utilizando algum dos muitos protocolos de identificação biométrica do Touch ID, como infravermelho, luz visível, som, Wi-Fi e Bluetooth (entre outros).

Um dispositivo eletrônico com pelo menos uma configuração operacional, como uma configuração de energia, com pelo menos um primeiro estado e um segundo estado. O dispositivo eletrônico também pode incluir um controlador de acesso que pode receber dados de estado e dados de autorização de uma fonte externa, como um controle remoto. O controlador de acesso pode permitir um estado da configuração operacional após o recebimento dos dados de autorização adequados recebidos ou relacionados à saída de pelo menos um sensor biométrico associado ao controle remoto.

Com o Touch ID em um Siri Remote, seria possível autenticar compras na App Store com facilidade, bem como estabelecer uma proteção para que menores de idade não tenham acesso a conteúdos inadequados, por exemplo. Quem sabe, até estabelecer uma proteção a aplicativos que podem conter conteúdos mais privados, como o Fotos.

Mas engana-se quem acha que autenticar processos na Apple TV seria a única utilidade que um sensor biométrico em um controle teria para a Maçã. Isso porque a empresa também poderá o usar em um controle universal para controlar acessórios conectados ao HomeKit, usando o Touch ID para facilitar a automação residencial inteligente da empresa.

Dessa forma, o tal controle poderia ser usado para definir coisas como temperaturas do termostato, acessórios compatíveis, dispositivos de monitoramento de saúde e muito mais. No futuro, ainda segundo a Apple, poderão ser implementados outros métodos de identificação biométrica, como identificação facial (Face ID) e até assinaturas (com o Apple Pencil).

Vale recordar que, como se trata de uma patente, não existe nenhuma garantia de que isso se torne efetivo algum dia. Mas a novidade seja muito bem-vinda, não acham?!

via 9to5Mac