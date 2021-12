Xiaomi pretende liderar vendas de smartphones até 2024

Em julho, nós noticiamos que a Xiaomi havia ultrapassado a Apple no ranking das empresas que mais vendem smartphones no mundo. Essa ultrapassagem, no entanto, foi temporária, já que a Maçã recuperou seu posto alguns meses depois.

Porém, se depender do CEO da empresa chinesa, Lei Jun, a Xiaomi deverá não somente voltar a superar a Apple, como também ultrapassará a atual líder nesse ranking, a Samsung. A expectativa dele é que sua companhia assuma a liderança até 2024.

A declaração foi dada durante o lançamento do Xiaomi 12 e do 12 Pro, no momento em que o profissional destacou os planos para o futuro da corporação. Ele deixou claro, inclusive, como a empresa deverá “se mexer” para concretizar a previsão ambiciosa.

A Xiaomi deverá, a princípio, concentrar suas vendas na China, expandindo ainda mais suas lojas físicas nos próximos três anos. Globalmente, de acordo com o Gizmochina, ela concentrará seus esforços na Europa, onde a Samsung vem perdendo terreno.

Vale recordar que, embora esteja relativamente próxima da Apple no que diz respeito a vendas por unidades de smartphones, a Xiaomi está bem longe da liderança no que se refere à receita gerada por elas. Nesse ranking a Maçã lidera com folga, sendo seguida pela Samsung — que também tem boa vantagem em relação à chinesa e a todas as outras concorrentes.

