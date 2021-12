Nova versão do Telegram tem tradutor, reações e até spoilers

A segurança do Telegram pode ter sido contestada essa semana, mas seus recursos continuam navegando de vento em popa: hoje, o mensageiro anunciou mais uma série de novidades — é nada menos que a 12ª grande atualização do aplicativo no ano, segundo seus desenvolvedores.

Vamos conferir o que veio desta vez!

Reações

As novidades começam com as reações rápidas — isto é, emojis que você pode usar para “responder” à mensagem de outra pessoa sem necessidade de escrever ou enviar novas mensagens. Tocando duas vezes na mensagem desejada, você reage com o seu emoji padrão, que a princípio é o joinha (👍); nas configurações do app, você pode trocar seu emoji padrão, caso queira.

Tocando e segurando na mensagem, você pode rolar por outros emojis para escolher a reação apropriada, como um coração, um foguinho, um sorriso ou um rosto choroso.

As reações são ativadas por padrão nas conversas individuais, mas precisam ser ativadas pelos administradores nos grupos e canais. Os admins podem escolher quais emojis de reação estarão disponíveis por ali — num grupo de trabalho, por exemplo, você pode limitar as reações ao 👍 e ao 👎 para manter o ambiente… digamos, respeitoso.

Spoilers

Quer discutir os acontecimentos de um filme, série ou livro num grupo, mas nem todas as pessoas ali presentes já conhecem o final da obra em questão? Nada tema: agora, o Telegram oferece uma formatação especial para spoilers.

Você pode escrever sua mensagem normalmente e, antes de enviá-la, selecionar a parte que quiser ocultar. Aí, basta formatá-la como spoiler (da mesma forma que você formataria em negrito ou itálico, por exemplo) e ela aparecerá na conversa de forma borrada, ilegível — quem quiser ler o spoiler só precisa tocar na mensagem para revelá-la.

Os spoilers também ficam ocultos na lista de conversas e nas notificações. Muito bacana — o Telegram já tem bots que permitem isso há algum tempo, mas é legal ver o recurso tornar-se nativo.

Tradução de mensagens

Se você participa de grupos ou canais com pessoas que escrevem em múltiplos idiomas, possivelmente já teve de recorrer a um tradutor externo para se comunicar com alguma delas. Agora, isso não é mais necessário: o Telegram traz uma ferramenta de tradução embutida, que você pode usar em qualquer mensagem.

O recurso integra-se à ferramenta de tradução de cada sistema — e, por isso, está disponível apenas no iOS 15 ou superior, no caso dos dispositivos da Apple. O botão de traduzir estará disponível ao tocar em qualquer mensagem, mas você pode configurar os idiomas que fala fluentemente para que o Telegram oculte o botão nas mensagens escritas nessas línguas.

Outras novidades

Além disso, o Telegram agora permite que você gere códigos QR não apenas para o seu perfil, mas para qualquer perfil público, grupo, canal ou bot na rede — ideal para compartilhar aquilo que você mais gosta no mensageiro.

No Mac, especificamente, os menus contextuais foram redesenhados com ícones e um novo design, mais integrado à linguagem visual do macOS Monterey.

Por fim, uma série de novos emojis ganharam versões interativas (aqueles que ganham animações quando enviados de maneira avulsa numa conversa). Entre eles, temos o famigerado foguinho, o cristal de neve e a carinha sorridente.

O Telegram, como de costume, está disponível gratuitamente na App Store.