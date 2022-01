HYPER anuncia dock giratório para iMacs e hub GaN

A fabricante de acessórios HYPER chegou este ano à Consumer Electronics Show (CES) 2022 com duas novidades que, segundo a empresa, trazem inovações pioneiras em suas respectivas categorias: o iMac Turntable Dock e o Thunderbolt 4 Power Hub.

Vamos conferi-las, a seguir.

iMac Turntable Dock

O iMac Turntable Dock é, segundo a HYPER, a primeira base giratória de 360° para iMacs do mundo, a qual conta uma slot do tipo push-to-release para SSD (M.2 SATA/NVMe) de até 2TB.

O acessório também possui nove outras portas extras que buscam expandir a conectividade do all-in-one da Maçã. Entre elas, está uma HDMI, duas para cartões SD/microSD, uma USB-C e quatro USB-A.

De acordo com a empresa, a novidade é útil não só para ajustar o ângulo de visão do iMac e da sua webcam, mas também para mostrar algo na tela para um colega que está sentado do outro lado da mesa em um escritório, por exemplo.

O iMac Turntable Dock será disponibilizado para compra no site HYPER e custará US$200 — suas dimensões são de 280x240x33mm.

Thunderbolt 4 Power Hub

A segunda novidade ficou por conta do Thunderbolt 4 Power Hub que, segundo a empresa, se trata do primeiro hub do tipo a contar com uma fonte GaN de 100W integrada, dispensando a necessidade de um adaptador de parede separado.

Segundo a HYPER, é possível recarregar um dispositivo como um MacBook Pro através de uma das portas a uma potência de até 96W enquanto se utiliza as três restantes para realizar transferências de arquivos em velocidades que batem os 40Gbps. Além disso, o acessório permite conectar até dois displays 4K ao Mac simultaneamente ou apenas um monitor 8K numa taxa de atualização de 30Hz.

O Thunderbolt 4 Power Hub ainda não está disponível e não teve seu preço revelado, mas é esperado que HYPER lance o acessório nos próximos dias durante a CES 2022. Sua dimensões são de 124,5×124,5×30,5mm, pesando 580 gramas.

Vale notar que tanto o iMac Turntable Dock quanto o hub foram indicados para os Innovation Awards da CES 2022, o que é bem bacana.

