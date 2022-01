Médicos falam da relação do Apple Watch com a saúde de pacientes

Já falamos incontáveis vezes de como o Apple Watch é capaz de salvar a vida de pessoas com problemas de saúde graças aos seus variados sensores e a sua constante presença no pulso de milhares de usuários — a própria empresa resolveu explorar isso num comercial recente.

No entanto, desde a sua introdução, parece haver uma dificuldade na comunidade médica em aceitar o Apple Watch como um complemento para o monitoramento da saúde de pacientes, e um artigo do Financial Times colocou justamente este tema em foco.

Com a ajuda de uma série de médicos, o artigo discutiu como a lenta adoção do Apple Watch por profissionais de saúde dificulta a aceitação do relógio como um dispositivo que auxilie esses profissionais na captação de dados de saúde de pacientes e de evoluir ainda mais nesse campo — isso, é claro, sem substituir equipamentos de precisão médica.

Apesar de muitos médicos serem otimistas em relação às capacidades do Watch em colher dados acurados de saúde de seus usuários. Em uma conversa com o FT, o psicólogo clínico Michael Breus disse que 99,9% dos profissionais médicos ainda não estão à bordo do Apple Watch.

A respeito da aprovação dos sensores do relógio por órgãos governamentais de saúde, o doutor Steven LeBoeuf, cofundador da empresa de biometria Valencell, disse:

O problema é que isso não é aceito pela comunidade médica e não será por um bom tempo. A [FDA] teria que aprová-lo e, em seguida, os médicos teriam que aceitá-lo, e então eles precisariam ser reembolsados por isso. É um processo longo. Não é tão simples como se poderia pensar.

Outro problema que dificulta a adoção em massa do Apple Watch é o que fazer com os dados coletados por ele. Sobre isso, o CEO da Virta Health, Sami Inkinen, disse que apenas fornecer dados às pessoas sem recomendações de cuidados personalizados não é suficiente para melhorar a saúde deles.

É como vender uma balança a alguém: não é muito difícil dizer às pessoas qual a porcentagem de excesso de peso. Mas como podemos realmente mudar o comportamento e gerar resultados, como baixar o açúcar no sangue, tirar você da medicação e diminuir o peso? Para mim, isso está completamente ausente do Apple Watch.

Apesar de haver questionamentos e dúvidas sobre a confiabilidade dos sensores, diversos médicos ainda têm esperanças de que o Watch possa ser utilizado não só para coletar dados de usuários, mas para pesquisas — como já vimos diversas vezes.

A pesquisadora de Harvard, Shruthi Mahalingaiah, por exemplo, tem usado diversas gerações do relógio para rastrear o ciclo de ovulação de 70 mil mulheres em um estudo.

A própria Apple vem fazendo sua parte para aprimorar os sensores do relógio e incentivar o seu uso para fins de pesquisa e análise médica — apesar dos sensores presentes no Watch (como o de ECG e de oxigenação do sangue) não serem tão precisos quanto aparelhos de nível médico, eles podem ser utilizados para outros fins além dos de monitoramento de atividades físicas e sinais vitais.

No entanto, segundo algumas previsões de Mark Gurman (da Bloomberg), a adição de outros sensores, como o de pressão arterial ou o de açúcar no sangue ainda deverão demorar um pouco para chegar.

A reportagem completa do Financial Times entra em ainda mais detalhes sobre esse ponto de vista e em como o Apple Watch tem a evoluir neste campo.

