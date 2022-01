Novos chips da Intel prometem ser mais rápidos que o M1 Max

Hoje, a Intel anunciou a sua 12ª geração de processadores, com mais de 20 modelos sob a família Alder Lake. Os novos processadores trazem diversos avanços e tecnologias, mas também uma grande provocação: seriam eles mais poderosos do que o M1 Pro e o M1 Max?

Bom, segundo a própria Intel, a nova geração do i9 não é apenas mais rápida do que os chips presentes nos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, como é o chip mais rápido do mundo.

O chip i9-12900HK conta com 14 núcleos (6 de desempenho e 8 de eficiência) contra os 10 do M1 Max (8 de desempenho e 2 de eficiência). Segundo a empresa, este processador (que é o mais avançado da família, vale notar) consegue ser mais rápido do que o M1 Max em tarefas no Premiere Pro, no AutoCAD, no Lightroom Classic e em outros softwares poderosos.

A Intel colocou o i9-12900HK contra o M1 Max com 64GB de memória unificada, veja só:

A Intel ainda disse que o novo chip oferece uma melhoria de até 28% em jogos em relação à última geração.

No entanto, vale ressaltar que o novo processador i9, que conta com Turbo Boost de até 5GHz, chega a consumir até 115W de energia, o que é bem mais significativo do que o consumo do M1 Max e nada ideal para o envelope térmico de dispositivos móveis.

A família completa de processadores de 12ª geração da Intel possui um total de 28 processadores, variando entre modelos de entrada, intermediários e topo-de-linha. Os chips já entraram em produção e deverão começar a equipar computadores nos próximos meses.

De qualquer forma, caso as afirmações da Intel venham a se mostrar concretas no mundo real, estamos prestes a ver uma grande briga entre ela, a AMD e a Apple pelo título de melhor processador da indústria. Competição nunca é demais!