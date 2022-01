Shazam divulga sua previsão de sucessos para 2022

Com mais de 1 bilhão de músicas identificadas mensalmente, o Shazam — um serviço da Apple — descobre artistas de todos os cantos do mundo. Para tirar proveito dessa vasta descoberta, o serviço traz no início de cada ano um novo grupo de artistas que vale a pena acompanhar — e este ano isso não foi diferente.

Publicidade

Hoje, o Shazam revelou sua playlist de previsões para 2022, na qual destaca cinco artistas quentes para os meses à frente. A playlist é criada a partir dados e algoritmos preditivos exclusivos do Shazam e selecionados a dedo pela equipe editorial global do Apple Music, bem como descobertas em mais várias regiões.

Em 2021, os mais intrigantes entre esses artistas nos levaram a uma viagem ao redor do globo — da Nigéria à Coreia do Sul —, abrangendo uma interessante diversidade de gêneros, com o regional mexicano e hip-hop. A seguir, destacamos cinco artistas que, de acordo com as poderosas previsões do Shazam, vão bombar em 2022.

Os artistas em destaque este ano são:

A ascensão de Ayra Starr este ano pode ser atribuída, em grande parte, pela faixa que a revelou, “Bloody Samaritan”, cujo primeiro Shazam foi feito em Lagos. A música foi lançada como single principal de “19 & Dangerous”, álbum de estreia da cantora e compositora nigeriana, mas ganhou vida própria à medida que as pessoas se atraíam pela hipnotizante melodia de violino que se transforma em um afropop mágico e contagiante. “Bloody Samaritan” foi a música de uma artista mulher local mais buscada no Shazam da Nigéria este ano.

Os fãs do Eslabón Armado provavelmente não precisam ser apresentados a DannyLux. O cantor mexicano-americano em ascensão participa da música “Jugaste y Sufri”, que foi a faixa de regional mexicano mais buscada no Shazam em 2021. Apesar de ter sido lançada no fim de 2020, a música foi abraçada pelo TikTok, o que ajudou a elevar o compositor a novos patamares de sucesso. DannyLux é parte de uma onda de jovens artistas que estão reinventando o gênero mexicano corrido para uma nova geração e que devem alcançar ainda mais adeptos no ano que vem.

Ver a própria música viralizar não é novidade para a cantora e compositora Lyn Lapid — a faixa “Producer Man” ajudou a impulsionar sua carreira em 2020. Com “In My Mind”, um doce e comovente hino para os adolescentes tímidos, ela mandou bem mais uma vez. A faixa se tornou a música mais buscada da artista no Shazam, alcançando as paradas em seis países, incluindo Brasil, Indonésia e Estados Unidos. Apesar de “In My Mind” trazer um estilo ligeiramente diferente da faixa que a revelou, essa música apenas destaca os muitos recursos que Lapid tem em seu arsenal.

Com uma hipnótica mistura de música eletrônica, hip-hop e britpop, a dupla Sad Night Dynamite tem um estilo difícil de definir, mas que, mesmo assim, capta rapidamente a nossa atenção. A mixtape de estreia homônima, lançada em fevereiro, alterna entre diferentes gêneros, mas foi o single mais recente do duo, “Demon” que parece ter ressoado ainda mais. Com a participação do músico sul-africano Moonchild Sanelly, “Demon” é industrial e sinistra, e ganhou espaço na trilha sonora do jogo FIFA 22. A faixa também rendeu à dupla seu maior sucesso no Shazam, atingindo o maior pico de Shazams diários de todos os tempos logo após o lançamento.

Em abril, o grupo de k-pop feminino STAYC lançou um efervescente chiclete pop chamado “ASAP”. E todos os dias, desde então, o single marca presença no topo das paradas do Shazam da Coreia do Sul. Tirada do álbum STAYDOM, “ASAP” impulsionou a ascensão das artistas à medida que elas seguiram afinando as melodias em Technicolor e a fluência já natural para o pop.

Em uma nota relacionada, vale lembrar que a oferta do Shazam para obter até cinco meses grátis de Apple Music (dois meses adicionais ao período de avaliação do serviço para novos assinantes) vai até o dia 31 de janeiro.

via Variety