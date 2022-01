App do Gmail é atualizado com novo widget informativo

Em novembro passado, o Google anunciou que estava trabalhando em algumas melhorias para alguns dos seus aplicativos no iOS. O objetivo, de acordo com a empresa, era ajudar quem utiliza os apps para trabalhar a se manter mais produtivo.

Agora, uma das novidades mais aguardadas dessa leva de novos recursos — que ainda inclui suporte a Picture-in-Picture (PiP) no Meet e atalhos de teclado no Planilhas para o iPadOS — acaba de ser lançada no app do Gmail, mais especificamente na sua versão 6.0.2.

Trata-se de um novo widget para o aplicativo de emails do Google, desenvolvido para trazer mais possibilidades a usuários do sistema operacional móvel da Maçã diretamente da tela de Início do iOS.

Isso porque o widget anterior do app — até então, o único disponível para o iOS — apenas contava com uma caixa de pesquisa, um botão “Escrever” e outro para direcionar o usuário para os emails não lidos.

Pré-existente (à esquerda) e novo (à direita) widget do Gmail para iOS

O novo widget, denominado “Emails recentes”, mostra ao usuário uma lista com os três últimos emails recebidos no app. O botão “Escrever” também se faz presente, mas agora apenas no formato de ícone (no canto inferior esquerdo), sem a identificação de texto presente no widget anterior.

Com isso, embora ainda um tanto quanto limitado, o novo widget do Gmail ficou bem mais informativo, já que agora fornece conteúdo visual para o usuário — ao contrário do pré-existente, que só oferecia algumas poucas ações rápidas. Assim, não há mais a necessidade de entrar no aplicativo caso os emails disponíveis não lhe interessem, por exemplo.

Embora não esteja especificada na seção de novidades da página do app, a novidade já está disponível para todos os usuários.

