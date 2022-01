DXOMARK analisa bateria dos iPhones 13 mini e 13 Pro

Desta vez demorou um pouco, mas finalmente o DXOMARK liberou mais uma de suas apuradas análises de bateria. Desta vez, focadas no iPhone 13 mini e no iPhone 13 Pro.

Segundo os seus testes, ambos os aparelhos demonstraram ganhos em autonomia se comparados aos seus antecessores, porém com algumas peculiaridades.

Vamos às análises?

iPhone 13 mini

Comecemos, então, pelo modelo menor, porém inversamente mais polêmico. Como de costume, o DXOMARK dividiu seus testes em autonomia, carregamento e eficiência — nos quais o mini recebeu 45, 72 e 99 pontos, respectivamente.

Com 62 pontos no geral, o aparelho ficou na 13ª posição no ranking de baterias de smartphones na sua faixa de preço — atrás de aparelhos como o iPhone 13, o Samsung Galaxy S21 5G (4.000mAh), o OnePlus 9 (4.500mAh) e outros.

O site ressaltou, aqui, a grande diferença no tamanho da bateria do iPhone 13 mini (2.406mAh) em relação às de outros smartphones maiores e, por consequência, é claro, com baterias bem maiores — o que os traz maior autonomia.

Apesar do aumento de 9,5% em tamanho de bateria em relação ao seu antecessor, o iPhone 13 mini recebeu apenas três pontos a mais nos testes do que o iPhone 12 mini.

Dentre os pontos positivos destacados nos testes estão a sua eficiência energética, seu baixo consumo durante a noite e a boa experiência de carregamento sem fio. No outro extremo, destaca-se a baixa autonomia e tempo de recarga — demorando 1 hora de 54 minutos para ir de 0% a 100%.

iPhone 13 Pro

O iPhone 13 Pro, por sua vez, trouxe resultados bem mais interessantes. Em termos de autonomia, o modelo recebeu 60 pontos — destacando-se principalmente a sua capacidade de ficar dois dias longe da tomada. Em termos de recarga e eficiência, o aparelho recebeu 78 e 102 pontos, respectivamente.

Dentre os pontos positivos, destaca-se o baixo consumo de bateria ao assistir a vídeos — potencialmente, proporcionado pela sua tela ProMotion, que é capaz diminuir sua taxa de atualização para até 10Hz.

Já entre os pontos negativos, destaca-se a baixa autonomia de bateria com o uso da câmera e a recarga ineficiente — demorando 1 hora de 43 minutos para ir de 0% a 100%.

Vale destacar que, dentre os smartphones “ultra-premium”, o iPhone 13 Pro possui a menor bateria, com apenas 3.095mAh. No entanto, apesar do tamanho, com 76 pontos, o smartphone alcançou a 3ª posição no ranking de melhor bateria — atrás apenas dos iPhones 13 Pro Max e 12 Pro Max.

