Vídeo: RØDE VideoMic GO II, compatível com iPhones/iPads e Macs

A fabricante australiana RØDE está lançando hoje o VideoMic GO II, a mais nova versão do seu microfone shotgun direcional leve (apenas 89 gramas!) e compacto.

O VideoMic GO é um dos microfones mais práticos da linha da RØDE, dispensando inclusive o uso de baterias (e de ter que ser ligado/desligado). Nessa nova versão, ele incorpora melhorias só encontradas em modelos mais caros, como o NTG e o NTG5.

Nós do MacMagazine estamos testando o produto há algumas semanas, junto ao também recém-lançado Lavalier II — a mais nova geração do microfone de lapela da RØDE.

Confira um vídeo de unboxing e hands-on deles:

Como vocês podem ver no comparativo que fizemos no vídeo, o VideoMic GO II é bem mais compacto do que o modelo anterior e traz um áudio direcional de alta qualidade, podendo ser conectado tanto via 3,5mm (TRS) quanto via USB-C — e sim, ele é compatível não só com câmeras, mas também com iPhones/iPads e Macs.

Conectado ao app RØDE Central (seja no desktop ou via mobile), o VideoMic GO II oferece alguns recursos extras como um modo pad para maior sensibilidade, um high-pass filter e um high-frequency boost.

Já o Lavalier II é um microfone de lapela premium, que pode ser facilmente conectado ao Wireless GO II ou ao AI-Micro e conta com um perfil bem discreto, qualidade broadcast com resposta neutra de frequências e padrão polar omnidirecional, e já vem com um estojo incluindo pop filter, deadcat, clipe e até alguns anéis coloridos para diferenciação.

Ambos VideoMic GO II e Lavalier II já estão disponíveis no site da RØDE e custam US$100 cada.