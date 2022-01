Como economizar dados no envio de imagens via iMessage [iPhone]

O iMessage certamente não é tão popular aqui no Brasil quanto é em outros países como os Estados Unidos, por exemplo.

Publicidade

Apesar disso, ele é uma boa alternativa aos mensageiros mais populares — contanto que os seus contatos tenham um dispositivo da Apple, é claro. 😛

Se você costuma usar esse aplicativo para a troca de imagens no iPhone, saiba que uma simples opção pode lhe ajudar a economizar os dados móveis.

Como a opção “Baixa Qualidade de Imagem” deixa bem claro, todas as fotos que você for enviar para algum contato do Mensagens (Messages) terão uma qualidade menor que a comum. Isso acaba sendo ideal para aqueles momentos em que você quer mandar uma imagem, mas sem a necessidade de ela estar em uma resolução mais alta.

Com isso, uma menor quantidade de dados será usada durante esse envio, resultando em uma boa economia nos seus dados — o que acaba ajudando bastante, principalmente para quem tem um plano mais enxuto.

Veja só como é fácil ativar isso: no iPhone, abra os Ajustes e toque em Mensagens. Em seguida, desça até o fim da lista e marque a opção “Baixa Qualidade de Imagem”.

Prontinho! 😊