Beta do Dropbox para Macs M1 está agora disponível

Em outubro do ano passado, o Dropbox afirmou que estava trabalhando em uma versão para Macs com Apple Silicon — após praticamente um ano “desviando” do pedido de usuários —, cuja beta está agora, finalmente, disponível para todos.

Em uma página de suporte, o Dropbox diz que usuários de Macs com Apple Silicon receberão a versão mais recente dentro de 24 horas após ingressar no programa de testes — caso você não esteja participando, siga os seguintes passos:

Acesse dropbox.com e faça login na sua conta; No canto superior direito, clique na sua foto de perfil e clique em Configurações; Em “Geral”, vá para “Preferências” e ative a opção “Versões beta”.

Ainda de acordo com o serviço, usuários podem esperar “a mesma experiência do Dropbox em seus dispositivos Apple, sejam eles executados em Apple Silicon ou em um processador Intel”.

Vale notar, porém, que ainda estamos falando de uma versão de testes — então pode ser que usuários notem problemas e bugs ao instalá-la.

Na dúvida, pode ser melhor aguardar o lançamento da versão final. É possível instalar a versão estável do software (que não possui suporte para Apple Silicon) nesse link.

via 9to5Mac