Criadora de PUBG chama Free Fire de clone e processa a Apple

E lá vai o departamento jurídico da Apple para mais uma novela: a Krafton Inc, desenvolvedora do popularíssimo jogo PlayerUnknown’s Battlegrounds (mais conhecido como PUBG), processou a gigante de Cupertino — e o Google, também — por conta de um suposto clone vendido nas lojas de aplicativos de ambas as empresas: o título (também popular) Free Fire.

De acordo com uma reportagem da Reuters, a acusação alega, no processo — movido na última segunda-feira numa corte de Los Angeles (EUA) —, que Free Fire “copia uma série de aspectos registrados de PUBG, como sua estrutura, itens internos, equipamentos e mapas”. Em uma ação separada, a Krafton está processando também a Garena Online, desenvolvedora de Free Fire, por violação de direitos autorais, além do YouTube — por hospedar vídeos do jogo — e um estúdio de cinema chinês que está produzindo uma adaptação do título.

A Krafton afirma ter pedido à Garena, à Apple e ao Google que parassem a distribuição de Free Fire em dezembro passado, sem sucesso. Além do título original, um outro jogo lançado pela arena — Free Fire MAX — também estaria violando as propriedades intelectuais da desenvolvedora.

Segundo a Krafton, a Garena já faturou mais de US$100 milhões com Free Fire apenas nos Estados Unidos, nos primeiros três meses de 2021. A desenvolvedora busca, na justiça, que as empresas sejam impedidas de distribuir o jogo e façam o pagamento de danos relacionados à sua distribuição.

Apple e Google não comentaram o assunto — mas nós, como de costume, ficaremos de olho. Vale notar que a Maçã removeu, esta semana, algumas cópias do jogo Wordle da App Store, então o precedente existe… ainda que a magnitude de um jogo como Free Fire, claro, não possa nem ser colocada em comparação com um joguinho de adivinhação de palavras.

