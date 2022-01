Mulher é presa por desviar 3 mil iPods de programa nos EUA

Sim, é isso mesmo que você leu. Essa história, em particular, aconteceu entre 2013 e 2018, em uma escola do Novo México (Estados Unidos), onde Kristy Stock trabalhava.

Ela estava encarregada de um programa para o distrito escolar, projetado para fornecer dispositivos para estudantes nativos americanos que vivem em reservas tribais — sim, a situação só piora.

Durante o programa, Stock deveria usar o dinheiro do subsídio federal para comprar iPods (cujo modelo não foi especificado) para distribuir aos alunos. Contudo, com a ajuda de dois comparsas, ela desviou os iPods comprados para o estado de Maryland, de onde eram então vendidos no eBay.

Conforme noticiado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Stock foi sentenciada a 18 meses de prisão pelo crime, do qual ela admite ter lucrado mais de US$800 mil.

Para piorar ainda mais, a mulher também apresentou declarações fiscais fraudulentas sobre a sua renda para mitigar o dinheiro recebido com a venda dos iPods — resultando em prejuízo fiscal de cerca de US$270 mil. Seus comparsas também foram sentenciados à prisão e ao pagamento de taxas.

Tomara que eles tenham aprendido a lição…

via Engadget