Acessório oferece saída para fones de ouvido e áudio lossless ao iPhone

Esse vai para os audiófilos de plantão e os órfãos da saída de 3,5mm.

Pois a Khadas iniciou recentemente uma campanha no Indiegogo para um acessório que supre essas duas necessidades. O Tea é um amplificador para smartphones que permite a reprodução de áudio de alta fidelidade no iPhone.

Trata-se de um acessório bem fininho, compatível com tanto com iPhones quanto com smartphones Android. No iPhone, contudo, seu uso é bem mais prático, pois basta acoplá-lo à traseira graças aos ímãs MagSafe.









O amplificador conta com um DAC ESS ES9281AC Pro, e permite a reprodução de áudio de alta fidelidade tanto a partir da saída de 3,5mm (com impedância 300ohm), quanto de forma sem fio (LDAC & aptX HD).

O acessório também conta com dois microfones internos e permite que você atenda ligações. Uma bateria de 1.160mAh garante até 8 horas de reprodução contínua e uma porta USB-C (mais um cabo USB-C para USB-C ou Lightning) faz a conexão do acessório com o smartphone.

A campanha de arrecadação do Teo no Indiegogo e já atingiu em mais de 500% a sua meta original. Ainda não temos informações sobre preço ou disponibilidade do acessório, mas para mais informações sobre ele, basta acessar a página da Khadas.

De qualquer forma, o acessório deverá agradar aqueles usuários que buscam reproduzir sempre suas músicas na maior qualidade possível. Inclusive, o YouTuber Snazzy Labs comentou um pouco deles num vídeo rápido:

E aí, quem vai?