Apple Silicon “impulsionou” a Qualcomm, diz Cristiano Amon

Considerando os altos e baixos da relação entre a Apple e a Qualcomm, até que a gigante dos chips reagiu bem ao efeito do Apple Silicon no mercado — e nem mesmo os futuros planos da Maçã parecem abalá-la.

Em uma nova entrevista com o CEO da Qualcomm, o brasileiro Cristiano Amon, o fundador do The Verge, Nilay Patel, questionou o executivo como a concorrência da Apple no mercado de chips para computadores impactou os futuros planos da Qualcomm — e, segundo Amon, a Maçã não fez nada além de fornecer um bom “impulso”.

A Apple nos deu um incrível impulso. Eles apenas desenvolveram [o Apple Silicon] para o perfil deles, a ponto de agora todos os desenvolvedores estarem dizendo que programarão para ARM. Basta olhar para uma empresa como a Adobe.

Amon também abordou os rumores de a Apple estar desenvolvendo seus próprios modems 5G para iPhones — e, de acordo com o próprio executivo, isso certamente ocorrerá no ano que vem (inclusive com suporte para mmWave ) de forma que a Qualcomm fornecerá apenas 20% desses componentes para os futuros modelos, como já especulado anteriormente.

A Apple disse que vai desenvolver seu próprio modem. Quando estávamos em Nova York, basicamente dissemos: “Olha, estamos assumindo que o iPhone será lançado em 2023 com o próprio modem [da Apple] e a Qualcomm fornecerá apenas 20% desses modems.”



Deixe-me fornecer alguns dados. Normalmente, quando você lança um produto, você precisa de software e hardware comercial para o dispositivo cerca de um ano antes de ele chegar à prateleira. Estamos assumindo que eles terão seu modem e todos os recursos, incluindo a onda milimétrica. Essa é a nossa projeção.

Pelo visto, a Qualcomm está bem autoconsciente e nem um pouco apavorada pela dominância da Apple em mares até então controlados por ela — isso se dá, segundo Amon, ao fato de “enquanto as comunicações sem fio continuarem sendo importantes, sempre haverá espaço para a Qualcomm”.