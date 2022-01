Qual a diferença entre os “tipos” de Apple TV? [app, set-top box e serviço de streaming]

A Apple é muito conhecida por ser uma empresa preocupada com os mínimos detalhes dos seus produtos e serviços.

Não é à toa que ela é muito elogiada (na maioria das vezes, ao menos) por seu design diferenciado e por sua preocupação em fazer da experiência do usuário algo prazeroso e intuitivo.

Isso, porém, tem algumas exceções. É só dar uma olhada, por exemplo, na confusão tremenda envolvendo o nome “Apple TV”.

No início, ele era usado apenas para se referir à set-top box da Maçã, mas, com o tempo, virou um aplicativo e até um serviço de streaming.

Entenda, a seguir (ou acima, num vídeo “antigo” nosso sobre o mesmo assunto), a diferença entre a Apple TV, o Apple TV e o Apple TV+! 📺

Apple TV (set-top box)

A Apple TV é uma set-top box, um aparelhinho que deve ser ligado à TV para funcionar. Por meio dela, você pode usar o tvOS, sistema operacional desenvolvido especialmente para a maior tela da sua casa.

Além de assistir aos conteúdos de grandes nomes como a Netflix, o Disney+ e o HBO Max, ele também permite que você use o AirPlay para espelhar um conteúdo ou a tela do seu iPhone/iPad/Mac na televisão, baixar centenas de aplicativos e jogos da App Store, e assinar serviços como o Apple Fitness+ e o Apple Arcade, por exemplo.

Atualmente, são dois os modelos oferecidos pela Apple: a Apple TV HD e a Apple TV 4K (segunda geração). A primeira é focada em quem quer experimentar todos os seus recursos pela primeira vez, já que é equipada com o já antigo chip A8 e pode transmitir conteúdos em uma resolução de até 1080p (Full HD).

Já a Apple TV 4K é focada em quem quer aproveitar ao máximo os conteúdos da plataforma — graças ao poderoso chip A12 Bionic —, além de contar com uma excelente qualidade de imagem (4K HDR).

O app Apple TV

O aplicativo Apple TV está disponível em iPhones/iPads, Macs, nas Apple TVs e até em dispositivos de terceiros, como Smart TVs, dispositivos de streamings como o Amazon Fire TV, Roku e Google Chromecast com Google TV, além dos consoles PlayStation e Xbox.

A ideia dele é reunir, em um só lugar, todos os seus filmes comprados pela iTunes Store, o conteúdo original do Apple TV+ (mais sobre isso a seguir), serviços de terceiros, como o Paramount+ e Starzplay e também os canais da Apple TV.

O Apple TV+

Por fim, o Apple TV+ é o serviço de streaming da Apple, que conta apenas com conteúdos originais produzidos pela empresa ou então licenciados/adquiridos (como é o caso de “CODA”).

Ele custa R$9,90 por mês, com direito a sete dias grátis ou a uma degustação de três meses na compra de um novo iPhone/iPad, Mac, iPod touch ou Apple TV. Ele também está incluso no pacote de serviços da Maçã, o Apple One.

Entre os títulos originais mais conhecidos da plataforma, temos “The Morning Show”, “Ted Lasso”, “Servant”, “A Tragédia de Macbeth” e “Fundação”.

Apesar desses títulos e de reunir nomes de peso de Hollywood, o serviço ainda enfrenta alguns entraves, até mesmo por não ser tão difundido como a Netflix e o Amazon Prime Video, por exemplo. Vamos torcer para que ele melhore cada vez mais e nos traga grandes produções!

Ufa, que confusão! 😅 Depois dessa, deu para entender a diferença entre os três “tipos” de Apple TV disponíveis?