Opera lança navegador com foco em Web3, NFTs e tudo de cripto

Dando sequência a um projeto iniciado em 2018, a Opera lançou um novo navegador (ainda na versão beta) com recursos focado na Web3, o qual inclui recursos como carteira criptográfica integrada, fácil acesso a trocas de criptomoedas/NFT, suporte para aplicativos descentralizados (dApps) e muito mais.

Publicidade

A função principal do Opera Crypto é o suporte para Web3, que já reúne adeptos e críticos. Além de fornecer segurança extra por meio de criptografia blockchain, o navegador permite que usuários acessem plataformas de jogos blockchain, nas quais é possível ganhar criptomoedas em todos os tipos de metaversos.

Falando em criptomoedas, outro recurso importante do Opera Crypto é a carteira não custodial (na qual você não controla as chaves privadas integrada) com suporte para Ethereum, Bitcoin, Celo e Nervos (e outras futuramente). A ideia é permitir que você acesse sua carteira de criptomoedas sem a necessidade de extensões, com a opção de usar carteiras de terceiros também.

Além disso, o Opera implantou seus recursos de privacidade e segurança, como VPN sem necessidade de registro, bloqueador de anúncios/rastreador integrado, bem como uma área de transferência segura para copiar e colar dados. Além disso, o Opera Crypto possui integração com o Twitter, o Telegram e o WhatsApp.

O Opera Crypto já está disponível (como dissemos, em beta) para macOS, Android e Windows — uma versão para iOS será disponibilizada em breve.