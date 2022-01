Remix do Instagram agora funciona com qualquer vídeo da rede

No ano passado, seguindo a cartilha do TikTok, o Instagram lançou a ferramenta Remix para que usuários pudessem adaptar vídeos de outros perfis e fazer criações novas a partir do conteúdo alheio. O problema é que, desde então, o recurso funciona apenas dentro do Reels — até agora.

Publicidade

Como notou o Engadget, a rede expandiu o recurso Remix para todos os vídeos publicados na sua plataforma, inclusive aqueles no postados no feed. Para remixar qualquer conteúdo, basta tocar no menu contextual (de três pontinhos) localizado no canto superior direito do vídeo e selecionar a opção “Remixar esse vídeo”.

Na tela de edição, você terá acesso aos recursos já existentes na ferramenta de Remix: é possível cortar o clipe, ajustar sua velocidade, combiná-lo com uma filmagem própria (da sua reação, por exemplo), adicionar fala, efeitos, filtros, texto e muito mais.

Vale notar, ainda que você possa remixar qualquer vídeo da plataforma, o conteúdo resultante só poderá ser postado nos seus Reels, e não no seu feed ou Stories. Além disso, a novidade só vale para vídeos postados após a atualização — não adianta tentar remixar um vídeo postado no feed de outro perfil há uma semana, por exemplo.

A atualização do Instagram, que está sendo liberada para todos os usuários, traz ainda uma novidade para quem costuma fazer transmissões ao vivo: a partir de agora, é possível destacar no seu perfil sua próxima live, permitindo que seus seguidores criem facilmente um lembrete do evento.