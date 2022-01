iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS 12.2, watchOS 8.4 e tvOS 15.3 ganham Release Candidates [atualizado]

A Apple acaba de disponibilizar as Release Candidates (RCs) do iOS 15.3 (compilação 19D49 ), do iPadOS 15.2 (idem), do macOS Monterey 12.2 ( 21D48 ) do watchOS 8.4 ( 19S546 ) e do tvOS 15.3 ( 19K545 ) para desenvolvedores e membros do Apple Beta Software Program. Além disso, há também uma nova versão do software do HomePod disponível para testes.

Por ora, a Apple afirma apenas que o iOS 15.3 inclui “correções de bugs e atualizações de segurança para o iPhone” — esperamos que isso inclua também o problema envolvendo o Safari.

No caso do Apple Watch, o changelog aponta que o update corrige um problema que fazia com que alguns carregadores não funcionassem como esperado.

Como de costume, caso haja qualquer outra novidade relevante sobre as novas versões, nós avisaremos.

Direto aos testes!

Atualização, por Diogo Ammon 20/01/2022 às 18:30

Conforme comentamos há alguns dias, a Apple já estava trabalhando em uma correção para um bug do Safari 15 que expunha IDs de sites durante uma sessão, permitindo que sites rastreassem a atividade de usuários em seus dispositivos Apple.

Pois bem, segundo informações do 9to5Mac, o problema foi, de fato, corrigido nas Release Candidates do iOS 15.3 e do macOS Monterey 12.2.

Agora, nos resta somente esperar até que as versões oficiais desses sistemas sejam, enfim, liberadas ao público.