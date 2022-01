Conceito: futuros AirPods Pro terão fone sem perninhas e estojo compacto

Entre a provável enxurrada de novidades que a Apple está planejando para o segundo semestre deste ano, uma das expectativas mais certas é a chegada de uma nova geração dos AirPods Pro. E suas principais características já estão circulando na indústria de rumores, como um design atualizado e suporte à reprodução lossless.

Publicidade

Pois recentemente, para visualizar as possíveis mudanças que nos aguardam, o AppleInsider publicou um conceito reunindo algumas das principais novidades rumorejadas para a nova geração dos fones — e, caso elas sejam reais, estamos diante de uma mudança deveras significativa na linguagem de design dos AirPods Pro.

A mudança mais óbvia dos possíveis futuros fones seria a eliminação completa das suas perninhas — na visão dos designers, os novos AirPods Pro seriam semelhantes a fones da concorrência, como os Galaxy Buds, com um design mais compacto e bulboso. Isso seria alcançado com uma miniaturização progressiva dos componentes internos dos fones, como já vimos nesse artigo.

Com a redução no tamanho dos fones, o estojo também poderá diminuir — além disso, a abertura da tampa passaria a acontecer na horizontal, num design de concha, e não mais com a abertura superior que temos atualmente.

Publicidade

Seguindo rumores recentes, a case incorporaria pequenos alto-falantes para ser facilmente encontrada usando o app Buscar; teríamos, também, um chip U1 interno para localização semelhante à do AirTag e carregamento mais rápido (via Lightning ou MagSafe).

Indo além das características visíveis, o AppleInsider acredita também que os novos fones trarão suporte a um novo protocolo de transmissão sem fio — “AirPlay 3”, talvez? — com suporte a áudio sem perdas, bem como possíveis recursos de saúde, incluindo um leitor de batimentos cardíacos e um medidor de temperatura.

A lista de novidades é grande e deveras ambiciosa, mas para sabermos o que a Apple tem de fato em mente, precisaremos aguardar até o segundo semestre. O que está na sua lista de desejos?

AirPods Pro de Apple Preço à vista: R$2.699,10

Preço parcelado: em até 12x de R$249,92

Características: Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente

Lançamento: outubro de 2019 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.