App Store Connect ganha novos recursos para envio de apps

A App Store Connect é, digamos assim, a central de conexão dos desenvolvedores com a loja de aplicativos da Apple: por lá, eles podem fazer o upload dos seus apps, configurar suas páginas, escolher preços, opções de assinatura, ver métricas de desempenho, ativar campanhas e muito mais. E recentemente a plataforma ficou ainda mais completa.

A Apple, conforme anunciado há algumas semanas, liberou ontem à noite as novas capacidades da API da App Store Connect, que oferecerão aos desenvolvedores mais flexibilidade para automatizar e personalizar workflows.

Mais precisamente, a atualização permite que desenvolvedores criem páginas personalizadas (assim como testes de otimização para elas) e eventos dentro dos apps. Também há novos recursos de envio: você poderá enviar múltiplos itens simultaneamente ou enviar, por exemplo, mudanças para a página de um determinado app sem alterar a sua versão. Por fim, será possível ainda receber status de envios.

As novidades do App Store Connect já estão no ar para todos os desenvolvedores cadastrados no Apple Developer. Você, como de costume, pode conferir todos os recursos da API nesta página.