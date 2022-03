★ UGREEN 2022: promoção de aniversário!

Se você é fã de tecnologias e técnicas que tornam sua vida mais fácil, esta é a promoção perfeita para você, já que a UGREEN nos oferece muitos produtos para nossos gadgets do dia a dia a preços muito bons. E sim, temos cupons!

O período oficial de promoção na loja oficial da UGREEN começa hoje (28 de março) e vai até 1º de abril. Consumidores brasileiros receberão cupons exclusivos para garantir descontos ainda maiores — o cupom MAC328 lhe dará US$2 de desconto em produtos acima de US$35.

Carregador Nexode de 100W: quatro portas para mais opções

Os carregadores Nexode, da UGREEN, foram projetados para maximizar uma tomada, independentemente de onde você esteja. O carregador Nexode de 100W tem quatro portas, sendo três USB-C e uma USB-A. Com elas, o carregador pode carregador todos os seus dispositivos, seja numa cafeteria, no aeroporto, ou no seu escritório/na sua casa.

Pegue o MacBook Pro de 13″, por exemplo. O carregador garante uma carga completa dentro de 2 horas. Gostou? Você encontra o carregador Nexode de 100W na loja oficial da marca no AliExpress.

Hub 7-em-1

Se você tem um MacBook ou um iPad, sabe que não há existem portas USB suficientes no seu dispositivo para uso em ambientes que exigem mais acessórios. É por isso que a UGREEN tem um hub 7-em-1 para que você possa fazer mais com o seu dispositivo.

Use a porta USB-C do seu laptop ou tablet para conectar o hub ao um monitor adicional de resolução de 4K 60Hz. Além disso, você pode recarregar o seu dispositivo a até 100W, e até mesmo conectar um disco rígido externo usando as duas portas USB-A (USB 3.0 de 5Gbps). Você tem uma câmera com cartão microSD? Com o hub da UGREEN, você também pode usá-lo, e há ainda uma porta RJ45 para que você tenha a estabilidade de uma conexão com fio.

Fones HiTune X6

Para quem procura fones de ouvido sem fio de qualidade, a UGREEN oferece os fones de ouvido X6 ANC. Eles têm um design in-ear, e o seu maior trunfo é o cancelamento de ruído ativo (de até 35dB). Além disso, o X6 possui Bluetooth 5.1 para uma boa conectividade com smartphones, drivers de 10mm e um modo de jogos de baixa latência (de 50ms). Os fones de ouvido também podem cancelar ruídos em chamadas graças à presença de 6 microfones.

Em termos de autonomia, o X6 garante 6 horas de reprodução contínua, enquanto que a case oferece uma bateria adicional de até 26 horas.

Mouse ultrafino

Esse é o mais recente mouse da UGREEN, um sem fio bem fino que muda seu foco com um único clique. Ele foi desenvolvido para aqueles que se preocupam com design, já que temos apenas 3cm de espessura. Além disso, ele é ultrassilencioso, tem uma alta precisão, e funciona a até 15 metros de distância. Seu receptor USB também é notável por ser muito pequeno, enquanto sua vida útil é de 3 milhões de cliques.

Está aí uma ótima oportunidade para comprar alguns produtos da UGREEN com descontos. Aliás, você é um fã dos produtos da UGREEN? A loja oficial da empresa está cheia de outras opções de acessórios, para que você possa ter um ecossistema completo em casa.