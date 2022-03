Audio-Technica lança fones com bateria de 20 horas de duração

Quando citamos os fones da Audio-Technica, sempre podemos esperar qualidade de áudio como um dos seus diferenciais, mas os novos fones da marca (o ATH-CKS50TW) vão muito além disso.

Publicidade

Focados em preservar ao máximo a intensidade do som em músicas que contam com uma forte linha de baixo, os fones combinam tecnologia acústica avançada com um ajuste confortável, a fim de evitar que o som de graves profundos escape.

Mas um dos seus grandes diferenciais é a sua bateria de alta capacidade, a qual fornece 20 horas de reprodução contínua e diminui aquela necessidade básica que fãs de fones têm de ficar (quase) sempre recarregando os dispositivos. A efeito de comparação, os AirPods de terceira geração aguentam “apenas” 6 horas longe da case de recarga.

Esse é um número a se admirar, já que a capacidade da bateria vai muito além do que oferecem outras fabricantes de fones do mesmo gênero, tenham eles cancelamento ativo de ruído ou não. Com os estojos de recarga, essa capacidade ainda pode ser estendida para 50 horas!

Além disso, caso você precise recarregar os fones com urgência, eles também contam com carregamento ultrarrápido, capaz de fornecer 90 minutos de uso com apenas 10 minutos na tomada.

Publicidade

Outro detalhe importante sobre o produto é que ele suporta emparelhamento Bluetooth 5.2 com até dois dispositivos ao mesmo tempo, podendo o usuário alternar facilmente entre eles.

O aplicativo da Audio-Technica ainda pode aumentar o potencial da personalização dos fones, com um modo de baixa latência, um equalizador e uma função para localizá-los, caso eles tenham sido perdidos.

Publicidade

Anunciados em fevereiro e disponibilizados hoje, os fones podem ser comprados nos Estados Unidos por US$150 na Amazon.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider