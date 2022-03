Moment lança 3 novos acessórios MagSafe para fotos e vídeos

A fabricante de acessórios e equipamentos Moment anunciou hoje uma série de novos adaptadores MagSafe para completar a sua família.

O primeiro deles é o Mobile Filmmaker Cage, um suporte destinado a facilitar a montagem de microfones, lentes e luzes em iPhones durante a gravação de vídeos.

O acessório é feito em alumínio, conta com locais para manutenção de cabos e pode ficar em pé. Ele está à venda por US$100.

O segundo acessório apresentado foi o Strap Anywhere Mount, um suporte que permite acoplar o iPhone a uma série de equipamentos (especialmente aqueles de academia, como um bicicleta ergonômica) ou objetos com perfil arredondando para que você trabalhe com as mãos livres.

Ele está à venda por US$40.

O último acessório apresentado é o mais barato de todos, pois nada mais é do que um adesivo que, acoplado à traseira do iPhone, dá a ele capacidades MagSafe — as quais só estão disponíveis nativamente em iPhones 12 e 13.

O acessório é vendido por apenas US$10.

Segundo a Moment, todos os seus suportes são equipados com ímãs (M)Force, que são mais fortes do que os presentes nos acessórios da Apple.

Junto ao lançamento desses três novos produtos, a Moment também atualizou os acessórios Wall Mount e Car Vent Mount (dos quais já falamos antes), com cabeças esféricas ajustáveis aprimoradas.

via ZDNet