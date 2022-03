Apple aponta avanços em direitos trabalhistas e sustentabilidade

A Apple divulgou hoje o seu 16º relatório anual de responsabilidade com fornecedores [PDF], o qual detalha como a empresa e seus fornecedores executaram suas atividades em relação à sustentabilidade e à garantia dos direitos dos trabalhadores em toda a sua cadeia de suprimentos, entre outras áreas, durante o ano fiscal de 2021.

Hoje mais cedo, ela também anunciou que investirá US$50 milhões em capacitação de funcionários.

Trabalho

Como destacado no relatório (intitulado People and Environment in Our Supply Chain), a Apple continua a realizar auditorias independentes focadas em seus fornecedores, e segue expandindo a aplicação do seu Código de Conduta para desenvolvedores de projetos de energia renovável e prestadores de serviços.

Nesse sentido, a companhia informou que entrevistou 87.626 empregados de fornecedores (um aumento de 69% em relação a 2020) sobre suas experiências no local de trabalho como parte das avaliações, acompanhando 42.230 deles para verificar se esses funcionários não sofreram retaliação. A companhia também entrevistou anonimamente 264.963 empregados de fornecedores (um aumento de 90% em relação a 2020) em 191 instalações sobre sua satisfação no local de trabalho.

Segundo a Maçã, isso resultou em 3.944 ações tomadas pelos fornecedores para atender ao feedback dos funcionários, como oferecer melhores opções de deslocamento, aumentar salários e bônus, disponibilizar melhores opções de alimentação e melhorar as habilidades dos gerentes iniciantes.

Ademais, a companhia informou que realizou um amplo mapeamento de agências trabalhistas em sua cadeia de suprimentos, identificando 1.182 agências trabalhistas que apoiam 482 instalações em 32 países. Elas representam mais de 870.000 trabalhadores, com mais de 427.000 deles trabalhando nas linhas de produção da Apple.

A empresa também passou a exigir que fornecedores em potencial na Índia, na Coreia do Sul, na Malásia, em Taiwan, na Tailândia e no Vietnã passem por mapeamento de agências de trabalho e treinamento de recrutamento responsável como parte do seu processo de seleção de fornecedores.

Sustentabilidade

Com relação aos seus programas ambientais, a Apple declarou que fez “grandes avanços em 2021 em direção ao objetivo de usar apenas materiais de origem responsável, reciclados e renováveis para nossos produtos e embalagens”. Mais precisamente, agora a companhia inclui elementos de terras raras 100% reciclados nos ímãs dos principais componentes de produtos como o MacBook Pro, o iMac, os iPhones 13, o iPad (nona geração), o Apple Watch Series 7, o HomePod mini e os AirPods (terceira geração).

Além disso, os iPhones 13 possuem 100% de ouro reciclado em seus principais componentes, incluindo o revestimento da placa lógica, os fios das câmeras frontal e traseira, e todos os modelos da linha de iPad agora apresentam chassis de alumínio 100% reciclado — aproximando a companhia do seu objetivo de acabar com a sua dependência de materiais extraídos em seus produtos. A Maçã também destacou uma inovação que ela alcançou no setor: uma bateria contendo 100% de minerais essenciais reciclados e de origem responsável, incluindo cobalto e lítio.

No ano fiscal de 2021, as fornecedoras da Maçã desviaram 491 mil toneladas de resíduos de aterros, elevando o total para 2,01 milhões de toneladas desde 2015. Ademais, o programa Zero Waste (Desperdício Zero) da companhia passou de 55 pontos de realização em 2020 para 215 pontos em 12 países no ano passado.

Também em 2021, mais de 175 dos fornecedores da companhia se comprometeram a usar energia renovável para a produção de dispositivos da Apple, o que significam mais de nove gigawatts de energia limpa acumulada. Ao mesmo tempo, a Maçã ressaltou que está reduzindo sua emissões de carbono de Escopo 3 (todas as emissões indiretas que ocorrem na cadeia de suprimentos), reduzindo o uso geral de energia.

Aos interessados, o relatório completo pode ser baixado nesse link [PDF].