Apple TV+ confirma “Black Bird”, minissérie com Taron Egerton

Já faz mais de um ano desde que falamos aqui sobre “In With the Devil”, vindoura minissérie do Apple TV+ com Taron Egerton (“Rocketman”) no papel principal. Pois hoje, a Maçã enfim confirmou a produção, que tem um novo (e definitivo) título: “Black Bird”.

Com desenvolvimento e produção executiva do escritor Dennis Lehane, responsável por obras anteriormente adaptadas para o cinema como “Ilha do Medo” e “Medo da Verdade”, a nova minissérie do Apple TV+ será inspirada em eventos reais e estrelará Egerton como Jimmy Keene, um herói do futebol americano no Ensino Médio, filho de um policial condecorado e… condenado a dez anos de prisão por tráfico de drogas.

Detido, Keene recebe uma proposta: ir para um presídio de segurança máxima com criminosos mentalmente instáveis e fazer amizade com Larry Hall (Paul Walter Hauser, de “O Caso Richard Jewell”), suspeito de ser um perigoso serial killer, para obter uma confissão — ou permanecer na cadeia comum e passar os dez anos enclausurado sem possibilidade de liberdade condicional.

A partir daí, a relação entre Keene e Hall torna-se o ponto focal da série — uma relação que pode ir para o lado da amizade, mas que pode também estar cheia de mentiras e traições.

A Apple liberou as primeiras imagens oficiais da produção. Confiram abaixo:

Além de Egerton e Walter Hauser, a série terá ainda as participações de Sepideh Moafi (“The L Word: Geração Q”), Ray Liotta (“Os Bons Companheiros”) e o indicado ao Oscar Greg Kinnear (“Melhor é Impossível”).

“Black Bird” estreará no Apple TV+ no dia 8 de julho — serão, ao todo, seis episódios, dois deles disponíveis já na estreia. Os seguintes, como de costume, serão liberados a cada sexta-feira.

