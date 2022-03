Como alterar o tamanho da fonte no Twitter [iPhone, iPad, Mac e web]

Aqui no MacMagazine, já demos diversas dicas envolvendo o Twitter. A rede social do passarinho azul é usada diariamente por milhões de pessoas, que fazem postagens sobre os mais diversos assuntos.

A dica de hoje é voltada para quem quer alterar o tamanho da fonte a ser usada no aplicativo para iPhone/iPad, Mac e na web.

Nós já até demos uma dica há um tempo atrás de como você pode alterá-la de acordo com o app, mas é possível fazer esse ajuste nas próprias configurações dele. Confira, a seguir, como fazer isso!

Como alterar o tamanho da fonte no Twitter pelo iPhone/iPad

Abra o app do Twitter, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e em “Configurações e privacidade”. Depois, vá até Acessibilidade, exibição e idiomas » Tela e som.

Use o controle deslizante na seção “Exibição” para escolher o tamanho desejado. Um tweet de exemplo mostra, em tempo real, como ficará a fonte. Como a mudança ocorre na hora, não é necessário fazer nenhum outro ajuste.

O mais bacana é que se você usar o atalho na Central de Controle para ampliar o tamanho de texto no app, ele ficará ainda maior que o comum.

Como alterar o tamanho da fonte no Twitter pelo Mac

Abra o app oficial da rede social no seu Mac. Há duas maneiras de chegar até as preferências do Twitter.

A primeira delas é clicando no botão representado por três pontinhos (na barra lateral) e indo até “Configurações e privacidade”. A outra, ainda mais fácil, é indo até a barra de menus do Mac, em Twitter » Preferências…

Em seguida, vá até Acessibilidade, exibição e idiomas » Tela e som. Por fim, use a barra deslizante na seção “Exibição” para escolher o tamanho da fonte preferido.

Como alterar o tamanho da fonte no Twitter pela web

Abra o site do Twitter no seu navegador predileto e faça o login na sua conta. Depois, clique em “Mais” (na barra lateral esquerda) e vá até Configurações e privacidade » Acessibilidade, exibição e idiomas » Exibição.

Para finalizar, escolha o tamanho da fonte desejado usando o controle deslizante.

Curtiu a dica?! 🐦