Twitter: como publicar uma foto sensível [iPhone, iPad, Mac e web]

O Twitter vem lançando, nos últimos anos, diversos recursos para atrair novos usuários — e manter aqueles que já tem uma conta por lá — para a rede social. Como dois exemplos, podemos citar as Comunidades e os Spaces.

Recentemente, ele liberou também uma opção que permite a marcação de uma mídia individual a ser publicada na sua conta como de conteúdo que pode não ser recomendado para todos os usuários, que pode englobar uma das três categorias: nudez, violência ou sensível.

Com isso, um aviso será mostrado com a mídia devidamente borrada — outros usuários deverão confirmar se desejam mesmo vê-la. Caso você pretenda tweetar algum conteúdo em uma dessas categorias, veja como marcá-lo antes da publicação em si.

Marcando uma mídia como sensível no iPhone/iPad

Abra o Twitter e toque no botão de novo tweet (representado por um “+”, no canto inferior direito). Depois de tirar a foto ou escolher uma que esteja na sua biblioteca de fotos, toque nela de forma com que apareçam as ferramentas de edição.

Em seguida, selecione o último ícone no canto inferior direito, representado por uma bandeirinha. Por fim, escolha em qual categoria a mídia se encaixa: “Nudez”, “Violência” ou “Sensível”.

Toque em “Concluído” (no canto superior direito) e em “Salvar” para sair do modo de edição. Quando estiver pronto para enviar o tweet, toque em “Tweetar”.

Marcando uma mídia como sensível no Mac

No app oficial do Twitter, clique no botão de novo tweet (representado por uma pena, na barra lateral esquerda). Se preferir, vá até Arquivo » Novo Tweet (na barra de menus) ou use o atalho ⌘ command N .

Depois de inserir a mídia (clicando no primeiro botão da esquerda para a direita, na parte inferior da janela), clique em cima da foto para abrir as ferramentas de edição do Twitter.

Vá até o botão representado por uma bandeirinha (o último, da esquerda para a direita, na barra inferior), escolha uma categoria e depois clique em Concluído » Salvar. Quando quiser enviar o tweet, clique em “Tweetar”.

Marcando uma mídia como sensível na web

Abra o site do Twitter no seu navegador de preferência e clique em “Tweetar”, na parte inferior esquerda da tela. Depois, selecione o botão de mídia (o primeiro, da esquerda para a direita) e escolha a mídia desejada que esteja no seu computador.

Com o upload feito, clique nela e depois no ícone da bandeirinha (no canto superior direito), escolha uma das categorias e vá em “Salvar”.

Quando estiver pronto para enviar o tweet, clique em “Tweetar” (no canto inferior direito da janela).

Bacana, não é mesmo?! 😁