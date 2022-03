Twitter: como criar um GIF pela câmera do app [iPhone e iPad]

Recentemente, noticiamos por aqui que o Twitter liberou a possibilidade de criar GIFs diretamente pelo aplicativo.

Isso acaba sendo bastante útil para aqueles momentos nos quais você simplesmente quer capturar algo e publicar nesse formato na rede social, sem precisar procurar e utilizar ferramentas de terceiros.

Essa função está disponível no app para iPhones e iPads. Confira, a seguir, como usar!

Primeiramente, abra o Twitter, toque no botão de novo tweet (com o símbolo de “+”, no canto inferior direito) e selecione o ícone de câmera ao lado das miniaturas de fotos.

Quando a câmera estiver devidamente aberta, você verá quatro opções disponíveis de captura: foto, vídeo, ao vivo ou GIF. Toque em GIF, aponte para o que quer registrar e toque no botão do obturador.

Feito isso, use os dois ícones de flechinhas (na parte superior) para escolher como a animação deverá se comportar. Se escolher a seta voltada para a direita, ela será reproduzida em loop; já a outra opção exibirá o GIF em uma animação de vai e volta (como um boomerang do Instagram, por exemplo).

Quando estiver satisfeito, toque em “Usar GIF” no canto inferior direito. Para descartá-lo e começar a captura novamente, toque em “Tirar Novamente”. Feito isso, termine de escrever o tweet e toque em “Tweetar”.

Bem bacana, não?!