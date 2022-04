Versão clássica de Angry Birds é (re)lançada na App Store

A Rovio anunciou hoje o relançamento da versão original do popular jogo mobile Angry Birds, lançada em 2009 e que fez muito sucesso na App Store — principalmente, nos idos de 2012. A nova edição, intitulada Rovio Classics: Angry Birds, traz os mesmos níveis e personagens do título lançado há mais de uma década e foi totalmente refeita com o motor gráfico Unity.

O jogo original da franquia que coloca pássaros contra porquinhos em uma série de quebra-cabeças havia sido removido da App Store em 2019, deixando fãs mais saudosistas apenas com as edições mais recentes do jogo. Agora, o título está disponível novamente para iPhones e iPads — e adaptado para a resolução dos aparelhos atuais.

Como dito, a nova versão conta com todos os 390 níveis do jogo original, além do pássaro Mighty Eagle — antes disponível apenas através de uma compra adicional e necessário para desbloquear todas as conquistas do game. Segundo a Rovio, todos os efeitos sonoros, mecânicas e visuais do jogo são idênticos à sua versão de 2012, uma das mais nostálgicas para os fãs.

Assim como em 2009, o jogo não traz qualquer tipo de assinatura ou compra interna, abandonando a fórmula de jogos “freemium” adotada pela Rovio nos últimos anos.

Rovio Classics: Angry Birds é anunciado pouco tempo depois da chegada de Angry Birds: Reloaded ao Apple Arcade, jogo que reúne elementos clássicos da franquia com mecânicas atualizadas e personagens do filme baseado na série.

