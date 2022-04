Facebook lança botão para compartilhar vídeos direto no Reels

A Meta anunciou hoje um novo recurso para o Facebook: um botão que permite aos usuários compartilhar vídeos curtos de outros aplicativos diretamente para o Reels, sua plataforma interna de vídeos curtos inspirada no TikTok.

Ao usar um app integrado ao recurso, basta selecionar a opção de compartilhar para o Reels. O app do Facebook se abrirá e será possível editar, inserir texto, stickers, dentre outras opções, para então, postar o conteúdo.

A novidade tem o objetivo de estimular o uso dos Reels, modo de publicação bastante alardeado também no Instagram — por ora, entretanto, a novidade valerá apenas para o app do Facebook, e não do Insta.

Aplicativos parceiros da Meta, como o Smule, o Vita e o VivaVideo já disponibilizaram o novo botão. Com o tempo, a tendência é que outros também adicionem o recurso — que é bastante simples, mas com bastante potencial de aumentar as postagens de Reels na plataforma.

E aí, animado para postar Reels com vídeos de outros apps?

