Netflix lança nova opção de avaliação para filmes e séries

A Netflix começou a liberar hoje mais uma opção de avaliação em sua plataforma além dos atuais botões de “curtir” e “não gostei” — usados não só para avaliar a qualidade de um filme ou uma série, mas também para “ensinar” ao algoritmo quais conteúdos devem ser recomendados pela plataforma ou não.

A adição se trata do novo “botão de curtir duplo”, criado para que o usuário marque quais conteúdos realmente amou, diferenciando-os melhor daqueles que tenha apenas considerado “bom” ou “regular”. Segundo a empresa, essa opção tornará as recomendações exibidas pelo serviço ainda mais específicas e precisas.

Christine Doig-Cardet, diretora de inovação de produtos da Netflix, explicou em um post no blog da companhia como a nova opção de avaliação se difere do botão de curtir tradicional, o qual apenas contribui para a recomendação de filmes/séries com temas parecidos ou de gêneros semelhantes.

O botão de curtir duplo nos diz o que você amou e nos ajuda a ser ainda mais específicos com suas recomendações. Por exemplo, se você ama “Bridgerton”, poderá ver ainda mais séries ou filmes estrelados pelo mesmo elenco ou outras produções da ShondaLand.

O atual sistema de avaliações da Netflix tem sido alvo de críticas de usuários desde sua implementação, em 2017, justamente pela falta de opções que reflitam com mais precisão a opinião do usuário sobre uma produção. Até então, o serviço contava com um modelo muito mais tradicional de estrelas, ainda adotado por muitas outras empresas e serviços.

O novo botão de curtir duplo estará disponível em todos dispositivos iOS, Android e TVs compatíveis com o app do serviço — além da web, é claro. A novidade está sendo implementada gradualmente, então talvez demore um tempinho até que ela apareça para todos os assinantes.

