Contra a maré, vendas de Macs cresceram no 1º trimestre de 2022

A IDC trouxe hoje seus números mais recentes sobre o mercado global de computadores pessoais — incluindo desktops, notebooks e workstations —, referentes ao primeiro trimestre de 2022. E adivinhem: apesar de um cenário não tão positivo para o segmento em geral, as notícias para a Apple foram boas.

Mais precisamente, a venda global de computadores caiu 5,1% na comparação com o primeiro trimestre de 2021 — 80,5 milhões de unidades contra 84,8 milhões na comparação ano a ano. A queda já era esperada, uma vez que a pandemia acelerou muito o ciclo de trocas dos aparelhos: nos últimos dois anos, a indústria dos computadores cresceu continuamente na base dos dois dígitos e, em algum momento, esse ritmo iria diminuir.

A queda foi até menor do que os analistas previam e, não obstante, o mercado dos computadores pessoais continua indo muito bem, obrigado: com o número de vendas do último trimestre, a indústria chegou ao sétimo período consecutivo com vendas acima das 80 milhões de unidades — algo que não ocorria desde 2012.

Combinando isso com os problemas de fornecimento de chips e crises relacionadas à pandemia e à Guerra da Ucrânia, os números, mesmo em retração, são considerados muito positivos por analistas.

O fato é que, neste cenário, a Apple acabou saindo por cima da carne seca: a empresa cresceu 4,3% na comparação ano a ano, pulando de 6,9 milhões para 7,2 milhões de Macs vendidos no período mais recente. Agora, a empresa tem 8,9% do mercado — contra 8,1% no primeiro trimestre de 2021 — e permanece no quarto lugar do segmento, atrás das três imbatíveis Lenovo, HP e Dell.

Dell, Apple e ASUS foram as únicas empresas do Top 5 a registrar crescimento na comparação ano a ano. A HP foi a que perdeu mais terreno, com uma retração de 17,8% nas vendas justapondo os trimestres iniciais de 2021 e 2022.

Segundo Jay Chou, pesquisador da IDC, a expectativa é que, agora, o mercado de computadores volte a encontrar uma estabilidade, oscilando entre períodos com um ritmo menor de crescimento e trimestres de queda. Vejamos, portanto, como a Apple há — ou não — e aproveitar este cenário.

