Recorde de vendas da Apple é fruto de mudança de estratégia, opina analista

Não é dúvida nenhuma que um dos maiores diferenciais da Apple em relação às empresas concorrentes é no que diz respeito à força de seu ecossistema. Os usuários começam geralmente com um iPhone e logo sentem a necessidade de comprar outros produtos da marca — como um Mac ou um Apple Watch.

Esse diferencial, como sabemos, vem dando muito certo e enchendo os cofres da Maçã, visto que ela vive seu melhor momento com várias categorias de produtos em muito tempo. Foi exatamente isso que o analista Neil Cybart projetou em artigo sobre o atual momento da empresa e questões envolvendo competitividade.

De acordo com as estimativas do profissional, a Apple tem o maior número de novos usuários de iPhones em cinco anos (60 milhões por ano), de iPads em oito anos (30 milhões) e o maior número de novos usuários de Macs (15 milhões) e Apple Watches (30 milhões) de todos os tempos.

Segundo Cybart, entretanto, esse sucesso atual da empresa não veio por acaso: ele é resultado direto de uma mudança de estratégia no que diz respeito à venda de seus produtos. Tal estratégia começou a ser adotada entre 2017 e 2018, quando a Maçã passou a concentrar esforços em impulsionar todas as categorias de produtos ao mesmo tempo.

Antes, o foco estava direcionado a produtos capazes de tornar a tecnologia mais relevante e pessoal, de modo que tanto o Apple Watch quanto o iPhone recebiam muita atenção, enquanto o Mac ficava praticamente em segundo plano, bem como o iPad.

Não é coincidência que, nesse meio tempo, o revolucionário Apple Silicon — e o chip M1, sua primeira encarnação — foi lançado para Macs e depois também incorporado aos iPads. Os tablets, inclusive, também se distanciaram dos iPhones em termos de software com o lançamento do iPadOS, o qual trouxe importantes recursos extras.

E quanto à concorrência?

Segundo Cybart, as marcas que planejam vencer a Maçã na disputa pela preferência do público fizeram grandes apostas em projetos ruins e/ou que não deram muito certo — como é o caso dos smartphones dobráveis, os quais não atingiram nem de longe as vendas esperadas pelas fabricantes até o momento.

Com um ecossistema dominante, a Apple acaba tendo que concorrer com ela mesma, o que vem dando muito certo. Fugindo da regra que diz que a “concorrência impulsiona”, há na empresa uma sensação de que, se eles não criarem, ninguém mais criará, o que impulsiona o crescimento.

Vejamos, portanto, as cenas dos próximos capítulos. Será que a liderança de Cupertino há de ser ameaçada em algum momento?